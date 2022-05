Weil er ausparken wollte: Man behindert Rettungseinsatz

Einen Rettungseinsatz behindert hat am Sonntag, gegen 21 Uhr, ein bislang unbekannter Mann.

Der Rettungsdienst wurde zu einem medizinischen Notfall in die Achbergstraße gerufen. Während die Sanitäter noch den Patienten versorgten, klopfte plötzlich ein bislang unbekannter Mann gegen die Seitentüre des Rettungswagens und forderte die Besatzung in einem aggressiven und aufbrausenden Tonfall dazu auf, ihr Fahrzeug umzuparken, damit er selbst ausparken könne, so die Polizei.

Verbal ausfällig

Trotz dem, dass dem Mann die Dringlichkeit des Einsatzes erklärt wurde, äußerte dieser weiterhin sein Unverständnis und ging die Rettungskräfte verbal an.

Zeugen bitte bei der Polizei melden

Das Polizeirevier Sigmaringen hat nach dem Rettungsdiensteinsatz strafrechtliche Ermittlungen wegen der Behinderung von hilfeleistenden Personen eingeleitet und bittet Zeugen und Personen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben können, sich unter Telefeon 07571/1040 zu melden. Der Unbekannte soll in etwa 170 Zentimerter groß, circa 45 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Zu seinen kurzen blonden oder grauen Haaren trug der Mann eine Brille.

Der Mann dürfte sich nach dem Einsatz des Rettungsdienstes mit einem dunklen Opel mit Tuttlinger Teilkennzeichen von der Örtlichkeit entfernt haben.