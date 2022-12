Weihnachtszauberaktion der Caritas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die SMV der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen engagierte sich auch in diesem Jahr bei der vom Caritasverband durchgeführten Aktion „Weihnachtszauber“. Mit dieser Aktion wurde ungefähr 450 Kindern aus bedürftigen Familien in und um Sigmaringen und Meßkirch ein Weihnachtsgeschenk ermöglicht. Die Aktion fand große Resonanz in der Schülerschaft. Der Caritasverband stellte an verschiedenen Standorten in Sigmaringen Weihnachtswunschbäume auf, die mit Sternen geschmückt waren, auf denen zwei Wünsche für ein Geschenk im Wert von 15 bis 20 Euro zu lesen standen. Die SMV, unter Federführung des Schülersprechers Jeremy Braun sowie der stellvertretenden Schülersprecherinnen Selina Högele und Aylia Uka, organisierte die Abholung sowie die Verteilung der Sterne unter den Vollzeitklassen. Am 14. Dezember war es dann so weit: die gesammelten Geschenke konnten durch Nils Birkle und Sebastian Benkler (beide Verbindungslehrer) sowie Sena Okcuoglu und Bruno Lembach (Klassensprecher der Jahrgangstufe 1 des Wirtschaftsgymnasiums) in die Hände von Norbert Stauss und Lisa Braun vom Caritasverband übergeben werden. Beide zeigten sich höchsterfreut und vereinbarten eine weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr.