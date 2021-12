Weihnachtszauber erfüllt 471 Wünsche

- Die überwältigende Bereitschaft zum Mitmachen war laut einer Pressemitteilung auch in diesem Jahr ungebrochen: Neben zahlreichen Bürgern engagierten sich auch Schulen wie die Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen an der Aktion und lösten Wunschsterne in Geschenke für Kinder hilfsbedürftiger Familien ein. So konnten insgesamt 471 Kinderwünsche erfüllt werden, 292 in Sigmaringen und 179 in Meßkirch.

Die Geschenke, oftmals mit einem persönlichen Gruß versehen, wurden von den Beraterinnen und Beratern der Caritas-Dienste in der Woche vor Heiligabend an die Familien ausgegeben. Dass abermals Kinderaugen an Weihnachten zum Leuchten gebracht werden konnten ist das Schöne, was alle Beteiligten stolz machen kann. So gilt ein herzliches Dankeschön von Seiten des Caritasverbandes allen, die Wünsche erfüllt haben, aber auch allen Kooperationspartnern, welche sich bereits seit mehreren Jahren an dieser Sozial-Aktion beteiligen. Die Wunschsterne waren bereits nach knapp zwei Wochen „vergriffen“, was für den hohen Zuspruch aus der Bevölkerung spricht. Dass es in diesem Jahr ein paar Tage länger Sterne zum Pflücken gab liegt auch daran, dass es erneut einen Zuwachs an Wünschen gegeben hat. Im Vergleich zum letzten Jahr waren es rund 60 Wünsche mehr, die es zu erfüllen gab. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass daran ersichtlich wird wie viele Kinder in unserer gesellschaftlichen Mitte doch von Armut bedroht oder betroffen sind.