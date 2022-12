Weihnachtszauber des Caritasverbands Sigmaringen ist ein Erfolg

Die überwältigende Bereitschaft der Bevölkerung zum Mitmachen bei der Weihnachtszauber-Aktion war auch in diesem Jahr, trotz steigender Lebenserhaltungskosten und aktuell herrschender Energiekrise, ungebrochen. Das teilt der Caritasverband Sigmaringen-Meßkirch mit. Neben zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern engagierten sich auch Schulen, wie die Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen, an der Aktion und lösten Wunschsterne in Geschenke für Kinder hilfsbedürftiger Familien ein.

So konnten laut Pressemitteilung insgesamt 469 Kinderwünsche erfüllt werden, 316 in Sigmaringen und 153 in Meßkirch. Die liebevoll verpackten Geschenke, oftmals mit einem persönlichen Gruß versehen, wurden von den Beraterinnen und Beratern der Caritasdienste in der Woche vor Heiligabend an die Familien ausgegeben. „So gilt ein herzliches Dankeschön vonseiten des Caritasverbandes allen, die Wünsche erfüllt haben, aber auch allen Kooperationspartnern, welche sich bereits seit mehreren Jahren an dieser Sozialaktion beteiligen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Wunschsterne waren bereits nach knapp zwei Wochen „vergriffen“, was auch in diesem Jahr für den weiterhin hohen Zuspruch aus der Bevölkerung spreche.

Auch gab es wieder viele persönliche positive Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern bei der Rückgabe der schön verpackten Geschenke. Wehrmutstropfen sei, dass ersichtlich wird, wie viele Kinder in der gesellschaftlichen Mitte doch von Armut bedroht oder betroffen sind. Klar ist daher auch, dass der Weihnachtszauber im Jahr 2023 in seine achte Auflage gehen wird, so die Organisatoren in der Pressemitteilung.