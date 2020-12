Weihnachtstüte und Waldweihnacht

Damit Weihnachten im Lockdown nicht ausfallen muss, haben sich die Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen und die evangelische Kirchengemeinde in Sigmaringen viele Gedanken gemacht. Zu den Gottesdiensten sind wie folgt Anmeldungen erforderlich:

In den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen finden an Heiligabend und den Weihnachtstagen zahlreiche Gottesdienste statt, bei denen auf die geltenden Schutzbestimmungen geachtet wird. Damit die begrenzten Plätze ausreichen und alle einen sicheren Platz in der Kirche haben, ist eine telefonische Anmeldung zu den Gottesdiensten erforderlich – über das Pfarrbüro Laiz, Telefon 07571/520 89. Das teilt die Kirche mit. Die Termine zu den Gottesdiensten finden sich auf der Homepage www.kath-laiz-leibertingen.de oder im aktuellen Pfarrblatt, das in allen Kirchen ausliegt. Familien und gerne auch Einzelpersonen sind eingeladen, an den Weihnachtstagen die Kirchen zu besuchen und an gestalteten Stationen eine Tüte Weihnachten@home mitzunehmen.

Auch die evangelische Kirche hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, die Gottesdienste am Heiligabend werden teilweise in anderer Form stattfinden, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit. Aufgrund der veränderten Bestimmungen ist entgegen der Information auf den Plakaten nun auch für diesen Gottesdienst eine Anmeldung nötig. Die Anmeldung ist bis zum 21. Dezember über das ökumenische Gemeindebüro ‚mittendrin‘ (beim Marktplatz in Sigmaringen) möglich. Das sind die Termine: Um 15.30 Uhr, um 16.30 Uhr, 17.30 Uhr (Gottesdienst für Groß und Klein mit Krippenspiel, Kreuzkirche Sigmaringen, jeweils rund 50 bis 60 Plätze mit Sitzplatz-Plan) sowie um 17 Uhr Waldweihnacht mit den Posaunen auf der Ruine Hornstein, Bingen, etwa 100 Plätze ohne Sitzplan.