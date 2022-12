Weihnachtstheater der Laienspielgruppe Frohnstetten

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hebt sich an den bevorstehenden Feiertagen bei der Laienspielgruppe Frohnstetten wieder der Theatervorhang für ein turbulentes Weihnachtstheater. Gespielt wird diesmal die schwäbische Komödie „Und morgen kommt der Papst“ von Heidi Mager. Die Handlung in Kürze: Die Vorfreude auf Heiligabend im Hause Knapp wird getrübt durch die ernüchternde Erkenntnis, dass der vom Weihnachtsrummel genervte Ehemann es tatsächlich verschwitzt hat, rechtzeitig einen Christbaum zu besorgen. Die „Last-Minute Suche“ nach einem passenden Exemplar löst ein gewaltiges Durcheinander mit allerlei Verwicklungen aus, die sich aber in harmonisches Wohlgefallen auflösen.

Die Premiere des Stücks wird am 25. Dezember um 16 Uhr zur Kaffeezeit in der Schmeientalhalle in Oberschmeien gespielt. Weitere Aufführungstermine sind am 26. und am 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort in der Frohnstetter Filale der VR Bank Heuberg sowie ab 19 Uhr telefonisch bei Familie Tommerdich unter der Nummer 07573/5598.