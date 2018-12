Weihnachtsgutscheine helfen Bedürftigen

Höhere Gaskosten, ein krankes Kind im Krankenhaus, eine kaputte Waschmaschine in einem kinderreichen Haushalt – es gibt viele Gründe, die Menschen auch in Sigmaringen in akute Not, ja in Verzweiflung treiben können. Solidarität mit Benachteiligten zu praktizieren, Menschen in sozialer Notlage schnell und unbürokratisch unter die Arme zu greifen, diesem Anspruch fühlt sich der karitative Förderverein St. Franziskus der Seelsorgeeinheit Sigmaringen verpflichtet.

Mit den Beiträgen der 310 Mitglieder und mit zusätzlichen Einzelspenden unterstützt der Förderverein das ganze Jahr über bedürftige Menschen in der Stadt. Einen stattlicher Beitrag erhält die Sozialstation Thomas Geiselhart, während der andere Teil für die Weihnachtsaktion und für Hilfe in akuten Notfällen bereitgestellt wird. Im Pfarrbüro Mittendrin überreichten drei der Vorstandsmitglieder des Fördervereins, Winfried Molitor, Jürgen Berka und Anton Halmer, Gutscheine an die Vertreter der Caritas und der Diakonie, Susanne Spasov und Matthias Ströhle sowie Ingrid Weishaupt. Mit diesen Gutscheinen, einer unkomplizierten Methode der kurzen Wege, erfahren an Weihnachten bedürftige Familien und Einzelpersonen eine finanzielle Unterstützung.

Ingrid Weishaupt erzählte von einem auch für sie beglückenden Moment, als sie beim Besuch einer Familie in strahlende Augen blickte und die Mutter sagen hörte: „Jetzt kann ich einkaufen.“ Auch Susanne Spasov vom Caritas-Sozialdienst konnte die positiven Erfahrungen bei der Ausgabe von Weihnachtsgutscheinen nur bestätigen und fügte lapidar hinzu: „Von Beratung wird keiner satt.“