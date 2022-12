Weihnachtsfeier des SV Sigmaringen im Hofgarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem in den letzten beiden Jahren coronabedingt keine Weihnachtsfeier bei den Fußballern des SV Sigmaringen stattfand, konnte das in diesem Jahr im schönen Ambiente des Hofgartens in Sigmaringen durchgeführt werden.

Circa hundert Mitglieder, Freunde und Gönner konnten bei exzellentem Essen einen gemeinsamen Abend mit Programmpunkten der Damen- und Herrenmannschaft genießen.

Ein weiterer Bestandteil des Abends waren die seit drei Jahren angestauten Vereinsjubiläen und Verbandsehrungen, die eigentlich zum Festakt des hundertjährigen Vereinsjubiläums des SV Sigmaringen im Jahr 2020 entsprechend gewürdigt werden sollten. So kamen in diesem Jahr etliche Jubilare zusammen, die für 15, 25, 35 oder 50 Jahre Mitgliedschaft mit einer Ehrennadel des SVS und einem Geschenkkorb geehrt wurden.

Folgende Personen feierten ein Vereinsjubiläum: 15 Jahre: Benjamin Rumpel, Yüksel Celik, Vanessa Haschke; 25 Jahre: Elvira Kutz, Gregor Schill, Ewald Erath. 35 Jahre: Herbert Birmele, Sigmar Schröck; 50 Jahre: Siegfried Heinzelmann, Fritz Kovacic, Armin Ritter, Gerhard Wohlhüter, Benno Schramseis, Harald Fischer, Ernst Behringer, Jörg Saalmüller. Das Bild zeigt die anwesenden Jubilare mit 1.Vorstand K.Unger.