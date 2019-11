Weihnachtsaktion bringt Kindern ihre Geschenke

Mitarbeiter des Caritasverbandes Sigmaringen haben zum vierten Mal ihre Aktion gestartet. Sie sorgen dafür, dass auch Kinder aus Familien mit kleinem Geldbeutel ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum finden, teilt der Verband in einer Pressemeldung mit. Im vergangenen Jahr waren es rund 360 Päckchen.

„Ich konnte es kaum glauben, dass es noch Menschen gibt, die ein Herz für andere haben“, sagt eine Frau aus einer Kreisgemeinde. Seit ihr Mann gestorben ist, ist sie mit den kleinen Kindern allein und weiß oft nicht, wo sie das Geld für die Dinge des täglichen Bedarfs hernehmen soll, skizziert der Caritasverband ein Beispiel. Und Weihnachten, das ist für sie als Mutter nicht unbedingt ein Fest der Freude. Dabei sind es gar keine großen Wünsche, die ihre Kinder haben. „Aber trotzdem kann ich mir da kaum etwas leisten“, macht die 38-Jährige deutlich. Sie hat in diesem Jahr erstmals die Wunschzettel der Kinder zum Caritasverband gebracht und dankt schon jetzt den Menschen, die dafür sorgen, dass die Wünsche vielleicht erfüllt werden. Im vergangenen Jahr gab es da keine Probleme. „Es ist schon erstaunlich. Wie hilfsbereit die Menschen sind“, sagt Sozialarbeiter Norbert Stauss. Die Weihnachtssternaktion läuft wie folgt: Menschen, die etwas verschenken wollen, nehmen an einem aufgestellten Baum einen Stern mit und organisieren dann einen der beiden Wünschen, welche darauf vermerkt sind. Es sind immer zwei auf einem Stern und so kann gewählt werde, welcher Wunsch erfüllt werden kann. Der Wert sollte zwischen 15 und 20 Euro liegen.

Die Päckchen sollen dann beim Caritasverband in der Fidelisstraße 1 in Sigmaringen oder im Caritas-Büro in der Kolpingstraße 16 in Meßkirch abgegeben werden.

Die gelben Sterne sind an Christbäumen, die in Sigmaringen im Rathaus, in der Volksbank, im Edeka-Markt Sigmund, der Sparkasse und in der Kirche am Markt aufgestellt werden. In Meßkirch stehen die Christbäume in der Sparkasse und der Volksbank und auch bei der Schlossweihnacht. Die Weihnachtsbäume werden in diesen Tagen mit den Wunschsternen versehen und ab dem 1. Dezember dürfen diese dann „gepflückt“ werden.

Mit der Aktion sei viel Arbeit verbunden, „doch wenn man Kindern eine Freude machen kann, dann lohnt sich der ganze Aufwand“, sind Jennifer Höh, Kathleen Hammer, Petra Wenninger, Sarah Hermann, Sanja Mühlhauser und Norbert Stauss überzeugt. Die Geschenke werden am 18. Dezember an die Familien der Kinder übergeben. Die Organisatoren stehen dafür ein, dass jeder Wunschstern erfüllt wird. Damit dies auch gelingt, unterstützen in Sigmaringen die Bürgerstiftung, die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse und die Volksbank Bad Saulgau das Projekt. In Meßkirch unterstützen die Aktion die Stadt Meßkirch, die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch und die Volksbank Meßkirch.