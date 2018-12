Weihnachtliche Lieder im jazzigen Kleid

Die Ateliers im Alten Schlachthof haben zu einem außergewöhnlichen Weihnachtskonzert am Freitagabend eingeladen. Drei Musiker, die meist Tango spielen und deshalb „Tango Transit“ heißen, bürsteten traditionelle Weihnachtslieder gegen den Strich und brachten sie auf Hochglanz. Das Publikum war vom „Engelrausch“ begeistert.

Andreas Musen vom Vorstandsteam begrüßte das Publikum und stellte die Band, die zum ersten Mal in Sigmaringen spielte, vor: „Sie sehen aus wie Engel, sie spielen auch wie Engel.“ Letzteres konnten Martin Wagner am Akkordeon, Hanns Höhn mit seinem Kontrabass und Andreas Neubauer am Schlagzeug in Kürze beweisen. Ersteres liegt sicher im Auge des Betrachters, aber nach zwei Stunden überzeugte die Kunst, die immer wieder vom irdischen Weg abkam und von oben und unten Töne und Rhythmen zu holen schien.

Zu Sigmaringen, so Martin Wagner, gebe es eine besondere Beziehung, auch wenn sie noch nie an diesem Ort waren: Eine Frau namens Angela, die als Schülerin vor Jahren die Liebfrauenschule besuchte und schon immer gerne Wortkreationen schuf, nannte das damals neue Winterjazz-Programm „Engelrausch“. Seit mehr als zehn Jahren werden Hanns Höhn und Martin Wagner damit immer um die Weihnachtszeit gebucht. Inzwischen kamen Bandmitglied Andreas Neubauer und eine zweite Engelrausch-CD dazu.

„Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n: Zu Weihnachten gehören Locklieder“, so Wagner. Beim nächsten Lied, „Vom Himmel hoch ihr Englein kommt“, wurden dann die Engel herbeigelockt. Die Variationen und jazzigen Improvisationen, die Soli und das Zusammenspiel erzeugten eine ganz eigene Stimmung zwischen Weihnachtsfeierlichkeit und Lebenslust. Die herbeigespielten Engel der drei Musiker kamen in einem unglaublichen Tempo daher. Mal wurden sie von der Klangvielfalt des Schlagzeugs getrieben, mal vom Kontrabass, der auch schon mal als Trommel eingesetzt wurde, aufgehalten. Und immer wieder setzte das Akkordeon mit der Melodie ein.

Akkordeon gibt den Ton an

Mit einem Locklied für Kinder ging es weiter: „Ihr Kinderlein kommet.“ Dem traditionellen „In dulci jubilo“, das keineswegs antiquiert daherkam, folgte eine kleine von Wagner komponierte Geschichte („Zwischen Ochs und Eselein“), bei der das Akkordeon den swingenden Ton angab. „Wir konnten uns gleich vorstellen, wie man sich zwischen diesen beiden Tieren fühlt“, erklärte Höhn. Es ist ein gutes Gefühl, das sie leicht vermitteln konnten.

„,Maria durch den Dornwald ging’ ist für mich ist eines der schönsten Weihnachtslieder“, so Wagner. Mit seinem Akkordeonsolo begann das Lied, die beiden anderen Instrumente stimmten erst sanft, dann lauter werdend ein. Das Zusammenspiel passte perfekt. Ganz großartig und sehr berührend inszenierten die drei Spieler mit ihren Instrumenten „Es kommt ein Schiff geladen“. Sie lockten auch bei „Oh du fröhliche“ Töne aus ihren Instrumenten, die immer wieder überraschten. Höhn ließ mit dem Kontrabass Tropfen fallen und warf am Schluss den Bogen weg. Humor gehört für sie offensichtlich zum Spiel dazu. Höhn klopfte auch schon mal seinen Kontrabass bis zum Boden hinunter aus.

Beim „Andachtsjodler“ aus Südtirol, das Wagner als Solostück für Akkordeon arrangierte, wurde es wiederum hochdramatisch und sehr emotional. Wagner schien mit seinem Instrument zu verschmelzen: Er drehte sich in höchster Konzentration vom Publikum weg, das sich mit besonderem Applaus bedankte.

Ohne Zugabe ließ das Publikum die drei Musiker nicht gehen, die nach eigenem Einschätzen „zum ersten und hoffentlich nicht zum letzten Mal in Sigmaringen“ waren. Mit „Tit for Tat“, einer Eigenkomposition von Martin Wagner, verabschiedeten sie sich. Es ist die Geschichte, so Höhn, von einem Geschenk, das man nicht wollte und nicht brauchen kann, und das deshalb immer wieder eingepackt und weitergeschenkt wird. Sie wünschten eine „fröhliche, stille Nacht“ und hinterließen einen bleibenden Eindruck.