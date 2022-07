Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Dienstag kurz vor 15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Gotenstraße gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Feuer ist schnell gelöscht

Die Feuerwehr rückte an und konnte die Flammen, die von einer Waschmaschine ausgingen, schnell löschen. Verletzt wurde niemand.