Was alte Schuhe Gutes bewirken können

Die Schuhaktion der Kolpingsfamilie Sigmaringen „Mein Schuh tut gut “ nimmt Fahrt auf. An nur vier Mittwochnachmittagen sind bereits mehr als 600 Paar Schuhe gespendet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schuhe wurden bereits in rund zwanzig Kartons verpackt und werden dann in den nächsten Tagen an das Kolping Recycling Werk versandt.

Bis einschließlich zum Kolpinggedenktag am 4. Dezember können die Schuhe immer mittwochs zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr an der Altpapiersammelstelle der Kolpingfamilie abgegeben werden. Die Altpapiersammelstelle befindet sich in Sigmaringen, in der Badstraße im Hedinger Hof, bei der Gärtnerei Bach. Sie können die Schuhe auch einfach vor die Türe ablegen, täglich werden dieses dann in das Schuhlager gebracht und dann verpackt. Wer eine größer Menge Schuhe hat, kann sich bei der Kolpingfamilie unter Telefon 07571/4373 melden, dann werden die Schuhe auch abgeholt.

Das Ziel der Kolpingfamilie sind Tausend Paar Schuhe zu sammeln. Mehrere Hundert Kolpingsfamilien in Deutschland beteiligten sich an dieser Aktion. Nach den positiven Erfahrungen beim Kolpingtag 2015 mit mehr als 25 000 abgegebenen Paar Schuhen startete 2016 eine Erfolgsgeschichte: Kolpingsfamilien sammeln vor Ort gebrauchte und gut erhaltenen Schuhe und schicken diese in die Sortierwerke der Kolping. Was anfangs noch skeptisch beobachtet wurde, gehört heute zum festen Bestandteil des Jahresprogramms vieler Kolpingsfamilien.

Ob die Schuhe von Kolpingmitgliedern oder in der Bevölkerung gesammelt werden, ist zweitrangig. Viele Menschen beteiligen sich und geben gerne ihre Schuhe für diejenigen ab, die sich gar keine oder kein neues Paar leisten können. So sind im Sammeljahr 2019 (vom 1. März 2019 bis 28. Februar 2020) exakt 183 550 Paar Schuhezusammengekommen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 834 104 Paar Schuhe, die damit einer Wiederverwertung zugeführt werden konnten.

2019 konnte damit das Kolpingwerk Deutschland der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung einen Betrag von 32 650,08 Euro zu stiften, so die Pressemitteilung. Somit wurden seit Beginn dieser einmaligen Kampagne bereits mehr als 228 000 Euro überwiesen.

Die Schuhe werden durch Kolping Recycling sortiert. Sommerschuhe gehen zum Beispiel nach Afrika. Winterstiefel natürlich in die kalten Regionen der Welt. In den Empfängerländern existieren keine Schuhhersteller. Sie helfen Händlerfamilien bei der Sicherung ihres Einkommens und Käufern, gute und günstige Schuhe zu erhalten.

Spender helfen den Empfängern der Schuhe, die sich andernfalls keine oder nur minderwertige Schuhe leisten können. Darüber hinaus werde viel Müll vermieden und wertvolle Rohstoffe eingespart.