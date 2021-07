Warum Sitzenbleiben bei Coronalücken nicht hilft

Die Förderprogramme im Land

Bridge the Gap: Das Modellprojekt „Bridge the Gap“ ist nach den Pfingstferien in Baden-Württemberg gestartet und dauert bis zu den Sommerferien. Dabei unterstützen 550 Lehramtsstudierende von elf Hochschulen Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Fachrichtungen. Die Studierenden sind bis zu vier Stunden pro Woche an Schulen im Umkreis tätig und geben Nachhilfe. Das Projekt wird mit etwa 250 000 Euro vom Wissenschaftsministerium unterstützt.

Lernbrücken: Das Programm gab es bereits im Sommer 2020 und wird auch in diesem Jahr in den letzten beiden Wochen der Sommerferien stattfinden. Drei Stunden am Vormittag sind angedacht, die Wissensvermittlung übernehmen Lehrkräfte, Pensionärinnen und Pensionäre sowie Lehreranwärterinnen und -anwärter. Nach Angaben des Kultusministeriums sind derzeit etwa acht Millionen Euro für die Personalkosten eingeplant. Erstmals gibt es dieses Angebot auch an Schulen in freier Trägerschaft.

Rückenwind: Durch das geplante Bund-Länder-Programm, das in Baden-Württemberg „Rückenwind“ heißt, sollen beispielsweise zusätzliche Kräfte wie Schülerhilfe und Studienkreis die Lehrerinnen und Lehrer außerschulisch unterstützen. Das Gesamtvolumen soll bundesweit zwei Milliarden Euro umfassen, auf Baden-Württemberg entfallen laut Kultusministerium voraussichtlich 130 Millionen Euro. Dadurch sollen schüler im Unterricht sowie außerschulisch gefördert werden, um Lernlücken aufzuholen. Wann Rückenwind starten soll, ist offen. (mke)