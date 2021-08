Warum sich die Gutensteiner Ortsgruppe des Albvereins auflöst

Was erwartet wurde ist eingetreten: Die Ortsgruppe Gutenstein des Schwäbischen Albvereins hat sich bei ihrer Hauptversammlung aufgelöst. Schon im Vorfeld hatte sich niemand für die frei werdenden Vorstandsposten finden lassen. Vorsitzender Wolfgang Grandy hatte schon länger angekündigt, mit fast 80 Jahren für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auch die restlichen Vorstandsmitglieder stellten sich altershalber nicht mehr zur Wahl. Bei der Abstimmung sprachen sich die anwesenden Mitglieder schweren Herzens bei einer Enthaltung für die Auflösung aus.

Vorsitzender Grandy zeigte die Altersstruktur der mit 23 Mitgliedern kleinsten Ortsgruppe im Obere Donau Gau auf: Sieben sind über 80 Jahre alt, zehn sind zwischen 70 und 80 Jahre, fünf zwischen 50 und 70 Jahre und ein Mitglied ist unter 50 Jahre. „Ich habe in den vergangenen Jahren versucht, junge Mitglieder für die Ämter zu gewinnen um auch einen Generationenwechsel einzuleiten, das ist aber nicht gelungen“, führte der Vorsitzende mit etwas Wehmut aus und ergänzt, dass es durch verschiedene Aktionen mit dem Kindergarten auch Angebote für Familien gegeben habe.

Altershalber habe man die Wegstrecken von Jahr zu Jahr kürzer wählen müssen, die Teilnehmerzahl sei immer mehr zurückgegangen, blickte Grandy mit Bedauern zurück, der der Ortsgruppe seit 20 Jahren vorstand. Der Aufwand für die Vorbereitungen auch für kleinere Wanderungen sei derselbe, außerdem gebe der Hauptverein den Ortsgruppen eine Reihe von Aufgaben vor, darunter der Erhalt der Wege.

Ortsvorsteher Günter Gregori erwähnte die vielschichtigen Angebote des Albvereins, bedauerte die Auflösung und sprach dem Vorstand seinen Dank aus: „Die Auflösung ist ein Verlust für den Albverein und ein Verlust für die gesellschaftliche Vielfalt der Gemeinde Gutenstein.“ Gauvorsitzender Claus Bayer hob die Arbeit der Ortsgruppe hervor: „Mein Respekt vor dem, was hier so gelaufen ist.“ Auch er bedauere die Auflösung. Die Faktoren Natur, Heimat und Wandern würden in der Gesellschaft immer mehr zurückgedrängt, deshalb sehe es in einigen anderen Ortsgruppen ähnlich aus.

In einer Sitzung im Oktober 2020 hatte der Vorstand nach Prüfung aller Optionen beschlossen, den Mitgliedern bei der geplanten Hauptversammlung im März 2021 die Auflösung der Ortsgruppe vorzuschlagen. Coronabedingt konnte die Versammlung nicht durchgeführt werden und es war nicht sicher, ob in 2021 überhaupt noch eine Versammlung möglich ist. Deshalb wurde im Juni 2021 eine Mitgliederbefragung durchgeführt – mit demselben Ergebnis. Die Mitglieder haben nun die Möglichkeit, sich einer benachbarten Ortsgruppe anzuschließen, als Einzelmitglied im Hauptverein zu bleiben oder die Mitgliedschaft zu kündigen.

Zur Freude des Gauvorsitzenden erklärte Grandy, dass er als Gauwegmeister weiter tätig sein wird, bis ein Nachfolger gefunden ist. Außerdem bleibt er Ausbilder auf Landesebene für Wegwarte und Wegpaten, die die Wege der Ortsgruppen betreuen. Grandy und Winfried Blender werden weiterhin die 25 Kilometer Albvereinswege und die 19 Kilometer städtischen Premiumwege der bisherigen Ortsgruppe betreuen. Auch die Amphibienschutzmaßnahmen werden künftig noch durchgeführt. Wanderwillige können sich zudem wie bisher zu lockeren Spaziergängen jeden ersten und dritten Dienstag im Monat treffen.