Warum kollidiert WM-Spiel mit dem Konzert der Stadtkapelle?

Am Sonntag spielt Deutschland gegen Mexiko um 17 Uhr – parallel dazu finden in Sigmaringen zwei kulturelle Veranstaltungen statt. Die Stadtkapelle gibt um 18 Uhr ein Rathausplatzkonzert und der Kammerchor „Cantus Stuttgart“ gastiert um 18 Uhr in Evangelischen Stadtkirche. Ob zu beiden Konzerten viele Zuhörer kommen werden, wenn die Nationalelf ihr erstes WM-Spiel gibt, ist fraglich. SZ-Redakteurin Anna-Lena Buchmaier hat bei Niklas Baumeister (Foto: privat) , Vorsitzender der Stadtkapelle, nachgefragt, warum die Terminwahl zuungunsten der Fußballfans ausfiel.

Waren Sie sich bei der Festlegung des Termins dessen bewusst?

Bei Festlegung des Termins vor etwa einem Jahr standen die Spieltage in ihrer aktuellen Konstellation noch nicht fest, weswegen wir natürlich nicht ahnen konnten, dass das Deutschlandspiel auf diesen Termin trifft.

Lässt sich der Termin nicht verschieben?

Ein Verschieben war aufgrund terminlicher Engpässe sowohl von unserer Seite, als auch von Seiten der Stadt nicht möglich.

Mutmaßlich werden kaum Zuhörer kommen, stört das nicht?

Wir gehen davon aus, dass nicht jeder dieses Vorrunden-Spiel anschauen wird und trotz allem einige Zuhörer zu unserem Konzert kommen werden. Wir freuen uns trotz allem, am kommenden Sonntag, wie geplant um 18 Uhr, ein Rathausplatzkonzert spielen zu dürfen und alle Musikbegeisterten beziehungsweise nicht-Fußball-Schauenden mit unserer Musik zu unterhalten.