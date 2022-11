Schluss mit dem Blutgeld

Frauen bluten jeden Monat etwa fünf Tage lang. Das ist ein Fakt. Sicherlich würden die meisten liebend gerne auf die Menstruation mit all ihren Nebenwirkungen verzichten, aber die Natur will es eben anders.

38 Jahre, 114 Packungen, mindestens 280 Euro

Wir kommen also nicht drum herum, und zwar durchschnittlich 38 Jahre unseres Lebens. Da es in unserer Gesellschaft verpönt ist, müssen wir Hygieneartikel kaufen. Die meisten nehmen laut einer Statistik Tampons. Mal angenommen, wir brauchen also pro Menstruation 15 Tampons und eine Packung enthält 64 Stück, dann kommen wir in unserem gesamten Leben auf 114 Packungen und Kosten von mindestens 280 Euro, sofern wir auf den günstigen Discounter zurückgreifen – für etwas, das wir uns nicht ausgesucht haben und das uns in aller Regel enorm zusetzt.

Schottland macht’s vor

Löblich also, dass Schottland Menstruationsartikel kostenlos in städtischen Einrichtungen sowie Schulen und Hochschulen zur Verfügung stellt. In Sigmaringen gibt es das nur bedingt und das ist schade.

Welche Schülerin möchte schon gerne ins Sekretariat gehen und beschämt nach einem Tampon fragen? Wie viele Frauen würden sich freuen, wenn sie sich nicht selbst mit Hygieneartikeln versorgen müssten, weil sie in der Hochschultoilette welche finden?

Bartpflege ist kein Argument

Und wer jetzt das Argument heranzieht, Männer haben ja einen Bart und müssen ihn auch rasieren, der irrt. Müssen sie nicht. Ein Bart ist gesellschaftlich akzeptiert, anders als Blutflecken zwischen den Beinen. Deshalb wird es Zeit, auch hierzulande den Frauen entgegenzukommen und zumindest aushilfshalber Tampons und Binden in öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen – als Entlastung während einer Zeit, die ohnehin genug Last ist.