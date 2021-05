Wie ein Schornsteinfeger eine Familie zur Verzweiflung bringt

In den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik (OSK) entspannt sich die Lage zusehends: Mittlerweile müssen dort nur noch zwölf Covid-Patienten behandelt werden, davon liegt allerdings die Hälfte noch auf den Intensivstationen (vier in Wangen, zwei in Ravensburg).

Ab kommendem Montag sind wieder Krankenbesuche zulässig. Nach Aussagen von Pressesprecherin Vera Sproll wollen die Verantwortlichen weiter Vorsicht walten lassen, da sich die Situation auch wieder verschlimmern könnte.