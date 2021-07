Warum ein Mann im Discounter zum Exhibitionisten wird

Angestellte haben einen 35-Jährigen am Donnerstag gegen 21 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmitteldiscounter In der Au drei Flaschen alkoholhaltiger Getränke einsteckte und die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem er von mehreren Mitarbeitenden angesprochen worden und in der mitgeführten Tasche das Diebesgut zum Vorschein gekommen war, verhielt der 35-Jährige sich zunehmend aggressiv, schlug mehrfach gegen die Eingangstüre und entblößte sich vor den Angestellten. Schließlich flüchtete er in Richtung Bahnhof. Hier konnte er von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Auch hier wurde der betrunkene Tatverdächtige immer aggressiver und versuchte, sich selbst zu verletzen. Ihm mussten daraufhin Handschellen angelegt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in einer Fachabteilung des Klinikums untergebracht. Ihn erwarten Anzeigen wegen Diebstahls und exhibitionistischer Handlungen.