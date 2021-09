Warum der Umbau des Klosterhofs ins Stocken gerät

Die Geschichte des Klosters

Angeblich soll das Laizer Kloster 1308 von den Grafen von Montfort gegründet worden sein. Die Überlieferung ist laut Landesarchiv allerdings zweifelhaft. Erste Belege stammen aus dem Jahr 1356. Die Frauen gehörten wohl zuerst zu den Beginen, schlossen sich aber später den Franziskanern an. Nach einem Brand vor 1526 muss das Kloster wieder aufgebaut werden. Die Grundsteinlegung für den Neubau ist 1665. Bis dahin stand nur der Flügel, den die Familie Mahl nun gekauft hat. Im Zuge des Wiederaufbaus kamen weitere Gebäudeteile dazu. Es entstand auch ein Verbindungsgang vom Kloster zur Laizer Kirche. Außerdem gehörte zum Kloster eine kleine Kapelle. Im 17. Jahrhundert leben 17 Schwestern und eine Novizin im Kloster, meist aus bürgerlichen und bäuerlichen Schichten, so das Landesarchiv. Unter Kaiser Josef II. wurde das Kloster, das sich damals in der österreichisch lehenbaren Grafschaft Sigmaringen befand, 1782 aufgehoben. Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen ersteigert im nächsten Jahr das Gebäude, verkauft es aber schon bald wieder. Ab 1845 lebten dort Privatpersonen. (mke)