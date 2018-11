Warum der Hofkapellmeister plötzlich verschwindet

In der Veranstaltungsreihe „Zurückgeschaut“ haben sich im Spiegelsaal des Staatsarchivs erneut Archivalien und Musikstücke bestens ergänzt. Das Sigmaringer Vokalensemble „quartettplus“ unter der Leitung von Monika Heinen-Wolf mit Alfred Gross am Renaissance-Cembalo und der Sopranistin Susan Eitrich spielten beziehungsweise sangen Stücke von Komponisten, die im 16. Jahrhundert an den hohenzollerischen Höfen in Hechingen und Sigmaringen wirkten. Archivleiter Volker Trugenberger setzte mit einer Lesung aus den Briefen der Musiker an ihre Dienstherren dem „hochwohllöblichen“ Gesang einen „menschlichen Kontrapunkt“.

Mit Jakob Hassler (1569 bis circa 1622), der von 1597 bis 1603 Hoforganist in Hechingen war, versetzte Alfred Gross an einem nachgebauten Renaissancecembalos von 1560 die Zuhörer im voll besetzten Saal 400 Jahre zurück. Gleich danach führte Monika Heinen-Wolf mit sieben Sängern und sechs Sängerinnen die Zeitreise sechsstimmig fort.

Der temperamentvolle Kapellmeister

Der Hof in Sigmaringen, aber vor allem der in Hechingen, pflegte eine Musikkultur, die weit über die Grenzen Bedeutung erlangte. Volker Trugenberger wusste aber auch allzu Menschliches im Umgang der genialen Musiker mit ihren Dienstherren zu berichten. Leonhard Lechner (1553-1606) war von 1584-85 Hofkapellmeister in Hechingen. Er entwickelte das deutsche „Lied“ und war offensichtlich recht temperamentvoll. Mit dem Lied „Gott b’hüte dich, desgleichen mich“ bedankte er sich für die freundliche Aufnahme in Hechingen. Doch schon kurze Zeit später wollte er als Hofkapellmeister nach Dresden gehen. Ohne seinen Nachfolger Ferdinand di Lasso einzuarbeiten, nutzte er eine mehrtägige Reise des Grafen nach Meßkirch, um „hinder der thür urlaub“ zu nehmen, also, so Trugenberger, um „bei Nacht und Nebel zu verschwinden“. Graf Eitelfriedrich, der seinen Musiker schätzte, war verärgert und wollte, dass Lechner wenigstens seinen „Abschied“ – heute würde man dafür polizeiliches Führungszeugnis sagen – persönlich abholt. Dieser antwortete jedoch: „Dass ich des abschieds gar nit bedarf.“ Warum Lechner überstürzt abreiste, sei nicht bekannt. Trugenberger vermutet: „Vielleicht wollte er die Abzugssteuer sparen, vielleicht versprach er sich in Dresden bessere Chancen.“ Im Endeffekt saß der Graf am längeren Hebel, der streitlustige Lechner erhielt die Stelle in Dresden nicht und auch sein späterer Dienstherr, der Herzog von Württemberg, diktierte ihm wohl einen versöhnlichen Brief an Eitelfriedrich.

Lechners Lieder, die teilweise an Balladen erinnern, spiegeln den „Emotionsreichtum“ des Musikers wider. Gross verstärkte die Texte mit eigenen Fantasien und Paraphrasen. Im „Duett“ mit Sopranistin Susan Eitrich, die mit ihrer klaren und warmen Stimme zudem den Chor verstärkte, bestach das Cembalo mit seinem besonderen Ton.

Am Sigmaringer Hof bei Graf Karl II. blieb Hofkapellmeister und Hoforganist Melchior Schramm (um 1553-1619) über 30 Jahre. Sein vierstimmiges Jagdmadrigal „ein edler Jäger wohlgemut“ stimmt auf die höfische Jagd ein und bejubelt ihren Erfolg. Das Vokalensemble vermittelte in einer klangvollen Harmonie die unterschiedlichen Stimmen. Temperamentvoll ging es auch im Leben des Komponisten zu: Dreimal wurde er „von gotslesterns wegen“ und „schlaghandels willen“ zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch seine „Verehrung“ am Ende der Dienstzeit lasse sich, so Trugenberger, unterschiedlich interpretieren.