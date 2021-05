Wann das Freibad wieder öffnet

Das Sigmaringer Freibad soll an Fronleichnam, 3. Juni, wieder öffnen. Das teilen die Stadtwerke am Donnerstag mit. Das Bäderteam befinde sich in der finalen Vorbereitung auf die Saison.

Neu ist auch, dass das Frühschwimmen stattfinden kann, und zwar Montag und Mittwoch, jeweils von 7 bis 9 Uhr. 2020 war das wegen zu wenig Personal nicht möglich gewesen. Auch dieses Mal war das aus demselben Grund offen, doch nun steht fest, dass das Frühschwimmen möglich sein wird. Der Preis liegt bei 2,50 Euro.

Um den Badegästen auch in diesem Jahr einen angenehmen und unbeschwerten Aufenthalt gewährleisten zu können, werden die Pandemiemaßnahmen aus dem vergangenen Jahr beibehalten. Das heißt: Das Ticketssystem wird ebenso Anwendung finden wie die Unterteilung der Öffnungszeiten in zeitlich abgegrenzte Badeabschnitte, einmal von 9 bis 14 und von 14.30 bis 19.30 Uhr, es können laut Stadtwerken jeweils 600 Menschen baden. Eine Buchung des Zeitfensters sei nicht nötig. Zwischen den Zeitfenstern findet eine Reinigungspause statt.

Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder und Ermäßigte 2,50 Euro, so die Stadtwerke. Die Eintrittskarten können sowohl über die Homepage der Stadtwerke wie auch direkt am Freibad gekauft werden, jedoch ist vor Ort ein begrentztes Kartenkontigent verfügbar.

Ein erworbenes Ticket ist laut Stadtwerke lediglich für den entsprechenden Badeabschnitt gültig. Es werden keine Saisonkarten verkauft. Die genauen Regeln finden sich online auf www.stadtwerke-sigmaringen.de