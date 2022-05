Wanderung in den Sonnenaufgang

Die Tourist-Info bietet für alle Interessierten am Samstag, 14. Mai, eine „Sonnenaufgangswanderung“ an. Naturführerin Gerlinde Gruber begleitet die Teilnehmenden in den frühen Morgenstunden durch die Natur und zeigt die Highlights des Fürstlichen Parks Inzigkofen mit Vogelzwitschern, sanftem Licht und frischer Luft zu einer ganz besonderen Tageszeit. Die rund zweistündige Tour beginnt um 6 Uhr am Wanderparkplatz Hofstättle in Gutenstein und kostet zehn Euro pro Person.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung ist vorab in der Tourist-Info erforderlich unter der Telefonnummer 07571 / 10 62 24.