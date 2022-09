Wanderfahrt des Laizer Albvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweitägige Wanderfahrt nach Stuttgart hat bei der Ortsgruppe Laiz des Schwäbischen Albvereins Tradition. Mit dem Bus erreichten die Laizer das Kloster und Schloss Bebenhausen bei Tübingen, idyllisch gelegen am Rande des Naturschutzgebietes Schönbuch. Michael Hörrmann führte fachkundig durch Kloster und Schloss. Anhand der gut erhaltenen und restaurierten Gebäude, insbesondere des Kreuzganges, erfuhren wir viele Details zur Entwicklung der Anlage. Auch der Rundgang durch die teilweise original erhaltenen Räume des Schlosses ließen uns in die Vergangenheit eintauchen. Nachmittags führte Herr Bülow vom Forst Baden-Württemberg hinauf durch den Schönbuch zur königlichen Jagdhütte, einem 1888 erbauten Blockhaus. Das Waldgebiet Schönbuch ist seit 1972 der erste Naturpark von Baden-Württemberg. Beeindruckender Baumbestand säumt die gepflegten Waldwege. Von der Hochebene aus genießen die Wandersleute einen wunderschönen Rundblick hinüber zum Albtrauf.

Nach Stärkung mit Kaffee und Kuchen führte der Rückweg vorbei an Grill- und Spielplätzen. In den Gehegen bot sich Rotwild zur Beobachtung an. So lernten die Laizer ein lohnendes Ausflugsziel der Stuttgarter kennen. Am Vormittag des Folgetages stand eine Führung durch das Landesmuseum Württemberg im „Alten Schloss“ auf dem Programm. Besonders interessierten wir uns für die Ausgrabungen in Inzigkofen und Vilsingen, deren Fundstücke bestens präpariert zur Schau gestellt werden. Auch die Geschichte der Heuneburg ist eindrucksvoll aufgearbeitet und lohnt einen Museumsbesuch. Das bestens ausgebildetes Fachpersonal verstand es, aus der Unzahl von Themen und Exponaten, die für die Laizer Interessanten herauszustellen und detailreich zu erklären. Ein Highlight der Wanderfahrt.

Nach der Mittagspause begrüßte Herr Langner vom Stuttgarter Verschönerungsverein uns zu einem Rundgang durch das alte Stuttgart. Für den Fachmann in Sachen Stadtgeschichte war es ein Leichtes, anhand der Bebauung in den Straßenzügen rund um die Leonhardskirche die Stadtentwicklung vom 18. Jahrhundert bis zur Aufarbeitung der Kriegsschäden den Laien verständlich zu machen. Diese beeindruckende Wanderfahrt, organisiert von Gerlinde Kretschmann und Joachim Oswald, war nicht nur eine Wanderung, sondern eine Kulturreise erster Güte.