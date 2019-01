Wanderer kehrt vorerst nach Sigmaringen zurück

Felix Stein wandert 5824 Kilometer von Oberschmeien nach Jerusalem. Er begeht den längsten Friedensweg der Welt, der durch neun verschiedene Länder verläuft. Im Mai wollte er in der „heiligen Stadt“ ankommen. In diesem Teil seiner Kolumne für die „Schwäbische Zeitung“ berichtet er von seiner vorzeitigen Rückkehr nach Sigmaringen.

In der Morgendämmerung marschierte ich aus der Pension, in der ich die Nacht verbracht hatte. Trotz Heizung im Zimmer und unzähliger Klamotten hatte ich gefroren wie ein Schlosshund. Dazu kam der Hunger, denn um Geld zu sparen, hatte ich nicht im Zentrum der Kleinstadt Obrenowatz geschlafen, sondern etwa fünf Kilometer außerhalb ohne Verpflegungsmöglichkeit. So freute ich mich beim Anblick des kleinen Supermarkts nach zwei Kilometern riesig. Noch im Supermarkt schnitt ich mir gierig ein Stück Käse ab, da überkam mich zum ersten Mal an dem Tag ein Schwindelgefühl. Sorge bereitete mir, dass ich nach erst zwei Kilometern Wegstrecke derart erschöpft war, denn bis zur nächsten Herberge lagen immerhin noch 35 Kilometer vor mir.

Die folgenden Minuten auf dem Weg kamen mir wie Stunden vor, die Stunden wie Tage. So schwer war mir das Gehen in den ganzen letzten drei Monaten nicht gefallen. Ohne die Möglichkeit, eine Pause an einem warmen Ort einzulegen, marschierte ich weiter, während meine Kräfte immer mehr schwanden.

Neun Kilometer vor der Stadt Lazarevac kontrollierte ich zum letzten Mal auf dem Handy meinen Fortschritt – dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Arztpraxis. Vor mir standen der Arzt und ein älterer Herr, der zufällig die abgelegene Straße entlang gefahren war, auf der ich wanderte. Der Himmel musste ihn mir geschickt haben: Denn ohne sein beherztes Eingreifen wäre ich womöglich in der Kälte am Straßenrand erfroren. Der Arzt nannte mir den Grund für meinen Kreislaufkollaps: Eine verschleppte Grippe hatte eine Herzmuskelentzündung ausgelöst. Ich beschloss, mich in Deutschland auszukurieren. Von Lazarevac nahm ich den Bus bis nach Belgrad, einen Tag später fuhr ich von dort aus mit einer Mitfahrgelegenheit weiter nach Stuttgart. Es war ein ziemlich surreales Gefühl, die Reisestrecke, die mich drei Monate Anstrengung gekostet hatte, in nur 13,5 Stunden zurückzulegen.

Zu Hause im beschaulichen Oberschmeien wird mir der Wohlstand meiner Heimat bewusst: Ein voller Kühlschrank, geräumte Strassen, warme Häuser – uns geht es schon ziemlich gut. Doch meinen Traum, zu Fuß nach Jerusalem zu gehen, möchte ich nicht aufgeben. Obwohl ich die Reise wegen Krankheit abbrechen musste, bin ich doch ein gutes Stück weit gekommen: Fast bis in den Kosovo. Von dort aus gehe ich weiter – irgendwann.