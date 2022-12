Walter Heißel für 40 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt

Seit vier Jahrzehnten ist Walter Heißel im öffentlichen Dienst tätig. Das Jobcenter Landkreis Sigmaringen ehrte Heißel kürzlich im Rahmen einer kleinen Jubiläumsfeier.

Der Sachbearbeiter in der Leistungsabteilung des Jobcenters blickt auf 40 Dienstjahre zurück. Im Jahr 1982 begann er seine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost. Er durchlief danach bei der Post viele Stationen und übte verschiedene Tätigkeiten aus. Zunächst war er als Brief- und Paketzusteller in Albstadt tätig, dann als Schalterbeamter in verschiedenen Postfilialen im Bereich zwischen Sigmaringen, Schömberg und Tübingen, als Postdienstberater in Balingen und Albstadt und zuletzt als Mitarbeiter beim Direktmarketing-Center Ravensburg.

Im Oktober 2004 schließlich wechselte Heißel als Fachassistent zur Agentur für Arbeit, dem späteren Jobcenter. Inzwischen ist der Jubilar als Sachbearbeiter tätig und betreut seinen Kundenstamm, unter anderem von Obdachlosigkeit betroffene Menschen, mit großem Engagement.

Walter Heißel wohnt in Gammertingen-Feldhausen, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit fotografiert er gerne und ist in mehreren Vereinen, der Narrenzunft, dem Kirchenchor, beim Sportverein und bei der Musikkapelle aktiv.