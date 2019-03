Wallfahrtstage beginnen am 15. März

Die österliche Bußzeit, auch Fastenzeit genannt, ist seit vielen Jahrhunderten in Laiz und Engelswies geprägt durch die Wallfahrt. Seit dem Jahr 2006 sind die Wallfahrten in der Seelsorgeeinheit aufeinander abgestimmt. Waren es früher fast ausschließlich auswärtige Festprediger, gestaltet das Seelsorgeteam nun die Wallfahrtstage ausschließlich oder teilweise selbst. Neben dem Wort der Predigt und dem Sakrament der Eucharistie stehen das Angebot zum Empfang des Sakramentes der Versöhnung in der Beichte, das persönliche Gebet und die Begegnung im Blickpunkt.

Die Wallfahrtstage beginnen heuer in Laiz am 15. März. Der ehemalige Vikar der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen, Pfarrer Thorsten Gompper aus der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzinge, wird das Predigtwort an die Wallfahrenden richten und Hauptzelebrant sein. Eine Woche später am Freitag, 22. März, kommt aus Freiburg Weihbischof Peter Birkkofer als Festprediger und Hauptzelebrant, dieser Gottesdienst wird vom Männerwerk des Dekanates mitgefeiert und vom Kirchenchor Laiz mitgestaltet.

Am Freitag, 29. März, werden die einzelnen Mitglieder des Seelsorgeteams der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen gemeinsam das Predigtwort gestalten und Zeugnis geben über ihren Zugang zu Maria und zur Wallfahrt. Diese drei Wallfahrtstage beginnen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Laiz mit dem Rosenkranzgebet um 9 Uhr. Die Festgottesdienste sind dann um 9.30 Uhr. Nach den Gottesdiensten besteht Möglichkeit zum Gebet am Gnadenbild, zum Empfang des Bußsakramentes und zur Begegnung und Stärkung im Pfarrgemeindehaus.

Der erste Aprilfreitag, 5. April, ist nochmals Wallfahrtstag in Laiz – der Gottesdienst beginnt dann um 15.30 Uhr und wird als Eucharistiefeier mit Krankensalbung gefeiert; auch im Anschluss an diesen Gottesdienst besteht Beichtgelegenheit und Begegnung und Stärkung im Pfarrgemeindehaus.

Am Freitag vor Palmsonntag, dem schmerzhaften Freitag, in diesem Jahr also am 12. April, ist Wallfahrtstag in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Mater dolorosa in Engelswies. Der Wallfahrtstag beginnt mit der Beichtgelegenheit ab 8.30 Uhr; der Rosenkranz beginnt um 9 Uhr. Um 9.30 Uhr feiert Abtpräses Pater Albert Schmidt OSB aus Beuron als Hauptzelebrant und Festprediger den Gottesdienst mit den Gläubigen. Der Festgottesdienst wird mitgestaltet vom Kirchenchor Engelswies-Kreenheinstetten.