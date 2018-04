Zwischen dem altem Donauarm und dem Wohngebiet Eisele ist am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ein Steilhang mit Baumbestand, Gestrüpp und Grasbewuchs auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern in Brand geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Brand von Kräften der Feuerwehr Sigmaringen gelöscht und ein weiteres Übergreifen konnte verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.