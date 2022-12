Wahlplakat ruft Kampf um Länderneugliederung in Erinnerung

„Hohenzollern sagt Ja zum Südweststaat“: In der Ausstellung „Das Gedächtnis des Landkreises. Das Kreisarchiv Sigmaringen“, die noch bis 12. März 2023 in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch präsentiert wird, ist unter den 150 exemplarisch ausgewählten „Schätzen“ aus den Archivbeständen auch ein Wahlplakat zur Probeabstimmung über die staatliche Neugliederung im deutschen Südwesten am 24. September 1950 zu sehen. Über diesen und weitere „Schätze“ wird nun in einer losen Serie berichtet.

Hintergrund des Wahlplakats sind die Bemühungen und Auseinandersetzungen seit 1948 um die Neuordnung der nach der deutschen Kriegsniederlage von 1945 in den amerikanischen und französischen Besatzungszonen gebildeten drei Länder (Süd-) Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. Die Wahlalternative sowohl bei der Probeabstimmung vom 24. September 1950 wie auch bei der ausschlaggebenden Volksabstimmung vom 9. Dezember 1951 bestand in der Bildung des Südweststaates oder aber in der Wiederherstellung der bis 1945 bestehenden Länder Baden und Württemberg, wobei letzterem die beiden hohenzollerischen Landkreise Hechingen und Sigmaringen zugeschlagen werden sollten, die mit der Auflösung Preußens durch die alliierten Siegermächte ihre bisherige Landeszugehörigkeit eingebüßt hatten.

Während in Südbaden unter dem Einfluss des gegen eine drohende württembergische Dominanz agitierenden Staatspräsidenten Leo Wohleb bei der Probeabstimmung eine Mehrheit von knapp 60 Prozent für die Wiederherstellung Badens votierte, fand der Südweststaat in Württemberg eine Zustimmung von über 90 Prozent und in Nordbaden immerhin von circa 57 Prozent. In Hohenzollern favorisierten die Wähler mit sogar 94,7 Prozent im Kreis Hechingen und 94 Prozent im Kreis Sigmaringen den Südweststaat anstelle der ungeliebten Verbindung nur mit Württemberg.

Abweichend vom südbadischen Gesamttrend finden sich in Gemeinden der damaligen Landkreise Stockach und Überlingen Mehrheiten für die Südweststaatsbildung: So votierten bei der Abstimmung vom 9. Dezember 1951 die Städte Pfullendorf und Meßkirch mit 59,6 und 56,8 Prozent für die Länder-Ehe, und im Grenzort Stetten a. k. M. erreichte die Zustimmung gar einen Rekordwert von 82,5 Prozent. Insgesamt fand der politische Zusammenschluss des deutschen Südwestens in den beiden badischen Landkreisen Stockach und Überlingen eine Zustimmung von 59,2 beziehungsweise sogar 65,5 Prozent. Für die „Grenzbewohner“ überwogen offenkundig die erwarteten wirtschaftlichen und infrastrukturellen Vorteile einer Länderehe und des Wegfalls der trennenden Ländergrenzen die altbadischen Gefühlslagen und antiwürttembergischen Befürchtungen.