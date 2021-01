Wahl zum CDU-Chef: Geteiltes Stimmungsbild unter den Delegierten

Unter den Delegierten im Kreis Sigmaringen, die den künftigen Vorsitzenden der CDU wählen, gibt es ein geteiltes Stimmungsbild. Während sich die Landes-CDU mehrheitlich hinter Friedrich Merz stellt, ist er im Kreis Sigmaringen keineswegs Favorit. Nur einer von drei Delegierten wird Friedrich Merz wählen. Für den früheren CDU-Fraktionschef in Berlin wirbt der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß aus dem Zollernalbkreis.

Der Kandidat des CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen ist Norbert Röttgen, da dieser keinem Lager zuzurechnen sei.. „Ich traue ihm am ehesten zu, dass er die Partei zusammenführen kann“, begründet er seine Entscheidung. Das Thema Klima ist aus Sicht Riebsamens das herausragende Zukunftsthema überhaupt. Hier sei Röttgen fachlich ebenso kompetent wie in der Außenpolitik. Der frühere Umweltminister ist aktuell im Bundestag Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. „Als ehemaliger Umweltminister und mit seiner außenpolitischen Kompetenz setzt er in zwei herausragend wichtigen Feldern Schwerpunkte“, sagt der frühere Bürgermeister von Herdwangen-Schönach. Dass sich der CDU-Landesverband mehrheitlich für Friedrich Merz ausspricht, davon lässt sich Riebsamen nicht beeindrucken. „Wir haben geheime und freie Wahlen“, sagt der scheidende Abgeordnete, „es bleibt jedem selbst überlassen, ob er sich beeinflussen lässt“.

Für Insa Bix, stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Meßkirch, ist es bereits die dritte Wahl, bei der sie als Delegierte über den künftigen CDU-Vorsitzenden abstimmen darf. Es ist ihre erste in digitaler Form. „Die Vorbereitungen hierfür laufen hervorragend. Ich freue mich darauf, an diesem demokratischen Prozess teilnehmen zu können“, sagt Bix, die zuletzt 2016 Friedrich Merz ihre Stimme gab. Dazu tendiert sie auch dieses Mal, zumal die Karten neu gemischt worden seien. „Er vermittelt Freude an Technologie und Forschung“, sagt die 59-Jährige über Friedrich Merz, der mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz auch über den Tellerrand und in die Zukunft blicke. „Er setzt sich auch für Europa ein.“ Sie hält Merz auch deshalb für den richtigen Kandidaten, weil er der Partei ein Profil geben könne. Ihr Entschluss steht im Grund genommen fest, sie will aber dennoch die Bewerbungsreden der drei Kandidaten abwarten. Denn, so Bix, es sei eine gute Auswahl getroffen worden. „Ich würde auf jeden Fall auch die anderen beiden Kandidaten unterstützen, weil sie alle gut sind.“ Aber auf Merz habe sie sich quasi schon festgelegt.

Noch nicht final entschieden hat sich die Delegierte Sabine Maier. Die Sigmaringerin schwankt zwischen Armin Laschet und Norbert Röttgen. „Für Laschet spricht seine Regierungserfahrung und er weiß, wie man Wahlen gewinnt.“ An Röttgen schätzt Maier dessen Begeisterungsfähigkeit und, dass er keinem Lager zuzuordnen sei. In den vergangenen Tagen bereiteten sich Maier und viele andere Delegierte auf die Wahlen vor. Am Montag stimmte sich die CDU-Frauenunion ab, am Donnerstag die Landes-CDU. Wie der Parteitag sind alle Vorgespräche ins Internet verlegt worden. Um sicher zu sein, dass die Technik stabil funktioniert, hat sich Sabine Maier für den Samstag „ein Ersatz-Wohnzimmer gebucht“. Da ihre Tochter parallel eine Klausur schreibe, habe sie die Befürchtung, dass die Leitung zusammenbrechen könne. Ob sie Laschet oder Röttgen wählt, wird Sabine Maier nach den Bewerbungsreden entscheiden.

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Zollern-Sigmaringen,Thomas Bareiß ,ist sich sicher, dass in Baden-Württemberg Friedrich Merz eine große Mehrheit habe, „übrigens bei den männlichen und weiblichen Delegierten“, wie Bareiß gegenüber dem „Zollernalb-Kurier“ betonte. Vor allem habe er aber auch eine hohe Zustimmung gerade auch bei jungen Parteimitgliedern, „die seine klare Haltung schätzen“. Der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins aus Pfullendorf wird wie Bareiß für Friedrich Merz votieren. Wichtig ist aus Lins‘ Sicht, dass Merz Brüssel immer im Blick habe und die EU unterstütze.