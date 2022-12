Waagenhersteller will in Sigmaringen 300 Arbeitsplätze schaffen

- Seit einigen Wochen hat sich die größere Industrieansiedlung für das Kasernenareal angekündigt: Am Freitag hat die Stadt Sigmaringen Details bekannt gegeben. Die Firma Kern & Sohn GmbH mit Sitz in Balingen-Frommern will in Sigmaringen eine Produktion mit bis zu 300 Arbeitsplätzen aufbauen. Da es im Großraum Balingen keine geeigneten Flächen gibt, will der Hersteller von Präzisionswaagen einen zweiten Standort aufbauen. In Sigmaringen soll ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden.

Absichtserklärung unterzeichnet

Wie die Stadt Sigmaringen bekannt gibt, ist dieser Tage eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Der Zweckverband stellt 4,25 ha freie Fläche zur Verfügung. Erste Vorarbeiten für die Baumaßnahme sollen im kommenden Jahr erfolgen, der erste Bauabschnitt soll im Jahr 2024 begonnen werden. Das Gesamtprojekt werde voraussichtlich innerhalb von zehn Jahren umgesetzt werden und beläuft sich auf eine Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich.

Geschäftsführer Albert Sauter freut sich gemeinsam mit dem Verbandsvorsitzenden Marcus Ehm sowie den anwesenden Bürgermeistern des Zweckverbands, der Verwaltung sowie Vertretern der Firma der Firma Kern über den unterzeichneten Letter of Intent. (Foto: Reiner Löbe)

Die Fläche, die die Firma übernimmt, liegt im südlichen Teil des Kasernenareals, in dem ein von neun Kommunen gegründeter Zweckverband ein interkommunales Gewerbegebiet aufbauen möchte.

Bürgermeister lobt Symbiose mit Hochschule

„Der Zweckverband freut sich, mit der Firma Kern ein in der Region fest verbundenes Unternehmen gefunden zu haben, das seit vielen Jahrzehnten auf dem Gebiet der Präzisions- und Wiegetechnik einen hervorragenden Ruf genießt. Die Symbiose aus Lehre, Forschung und Produktion trägt damit am Standort der Hochschule Albstadt- Sigmaringen, des Innovationscampus und des Interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks Graf-Stauffenberg weitere Früchte“, wird der Verbandsvorsitzende und Bürgermeister der Stadt Sigmaringen, Marcus Ehm, in der Mitteilung zitiert.

Weiterer Standort analog zu Balingen

Im Rahmen der Internationalisierung und des Wachstums, das die Firma unter anderem durch den anhaltenden Trend zur Digitalisierung erfahre, entstehe zusätzlicher Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Betriebsflächen. Die Firma Kern will dazu einen zweiten Hauptstandort aufbauen, an dem alle wichtigen Betriebsfunktionen spiegelbildlich zum Standort Balingen abgebildet werden sollen. Der neue Standort ist für eine Betriebsgröße von bis zu 300 Mitarbeitern ausgelegt. Der Standort soll im Endausbau alle betriebsrelevanten Abteilungen und Bereiche umfassen. Dazu zählt: Produktion, Forschung und Entwicklung, Logistik mit automatischem Hochregallager sowie ein Mess- und Prüflabor.

Unternehmen will Fachkräfte abgreifen

Ein wesentliches Standortargument für Sigmaringen sei die unmittelbare Nähe zur Hochschule gewesen. Kern hält den wachsenden Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften für einen wichtigen Wachstumsfaktor. Mit der benachbarten Forschungsfabrik auf dem Innovationscampus Sigmaringen erhofft sich das Unternehmen Entwicklungskooperationen und zusätzliche Synergieeffekte.

Geschäftsführer lobt die Zusammenarbeit

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit dem Landkreis Sigmaringen und dessen Bewohnern. Wir danken allen Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit“, wird Kern-Geschäftsführer Albert Sauter in der Mitteilung zitiert.