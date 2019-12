Vorweihnachtlicher Swing in der Aula

Angesichts des diskreten Charmes einer Schulaula vorweihnachtliche Stimmung auch ohne Krippenspiel und Gedichtvorträge aufkommen zu lassen, ist eine Herausforderung. Die zahlreichen Konzertbesucher am Samstag in der Bilharzschule in diese Stimmung zu versetzen, das gelang den siebzehn, in festlichem Schwarz gekleideten Musikern der Sigmaringer Big Band Skyline und ihren Sängern bereits nach wenigen Takten auf Anhieb.

Eineinhalb Stunden lang erfreuten sie das Publikum mit populären weihnachtlichen Melodien im Stil swingender Big-Band-Arrangements der 30er- und 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Hervorgegangen aus der Sigmaringer Stadtkapelle, treffen sich die Bandmitglieder vier bis fünf Mal im Jahr, geben Konzerte und spielen auf Galaabenden und Tanzveranstaltungen. Die Gruppe besteht aus einem harten Kern von 16 bis 20 Musikern aus der Pfalz, dem Allgäu und natürlich Sigmaringen.

Durch das Programm führte Roland Brückl, Bandleader und Saxofonist in Personalunion, der angesichts des aktuellen Spielortes „seinen Bildungsauftrag“ ernst nahm und über die einzelnen Programmpunkte neben informativen auch unterhaltsame Details über dieses oder jenes Musikstück erzählte. Über Jingle Bells, den zweiten der vierzehn Einzeltitel des Konzertes, wusste er zu berichten, dass dieses Lied 1965 als erstes Lied überhaupt mittels einer Mundharmonika und einem Schellenband von Astronauten aus dem Weltall übertragen worden war.

Mit dem Song Silver Bells entführte Sängerin Susanne Peroci die Zuhörer gekonnt in die gefühlvolle Welt amerikanischer Christmas Carols. Im Juli 1945, in der heißesten Zeit des Jahres, wurde in Hollywood das Stück „Let it snow, Let it snow, Let it snow“ geschrieben, welches Interpret Timo Drescher betont lässig mit einer Hand in der Hosentasche authentisch vortrug.

Mit „The First Noel“ kündigte Brückl eines der leiseren und stimmungsvolleren Weihnachtslieder an – ein Stück, in dem sich Tenorsaxofonist Christian Keller als Solist hervortat. „White Christmas“ ist der Titel eines von Irving Berlin komponierten Weihnachtsliedes. Die 1947 veröffentlichte Version, gesungen von Bing Crosby, gilt mit 50 Millionen verkauften Einheiten als meistverkaufte Single aller Zeiten. Mit einem Arrangement des Liedes, das Timo Drescher solistisch interpretierte, entließ Brückl die Besucher in die Pause, die von Mitgliedern des Fördervereins der Bilharzschule mit Getränken und Butterbrezeln überbrückt wurde.

Eines der wenigen Weihnachtslieder, die von einer Frau geschrieben wurden, heißt „Santa Baby“. Susanne Peroci sang beziehungsweise hauchte die Zeilen des Klassikers glaubhaft ins Mikrofon und bewegte sich dabei gekonnt im Rhythmus des Swings.

Band spielt erstes Duett

Mit „Baby, it’s cold outside“ präsentierte sich zum ersten Mal in einem Konzert der Skyline Big Band ein Gesangsduett. Susanne Peroci und Timo Drescher verkörpern in diesem Lied zwei Personen, von denen eine nach Hause gehen will, während die andere sie zum Bleiben zu überreden versucht. Vorgebrachte Argumente werden nach und nach zu entkräften versucht. Im Dezember 2018 musste der Text, mit dem Vorwurf behaftet, er sei latent sexistisch, umgeschrieben werden.

Den „Instrumental-Solo-Block“, so Roland Brückl, bediente bei den Stücken „Little Drummer Boy“ Schlagzeuger Alex Binder und bei „O Holy Night“ Harald Stumpp am Flügelhorn. Ihre solistischen Einlagen quittierten die Zuhörer mit langanhaltendem Beifall. Mit Rudolph, dem rotnasigen Rentier, bewegten sich die Musiker wieder auf unbelastetem Terrain, basiert doch das Weihnachtslied aus dem Jahr 1949 auf einem Malbuch für Kinder von Johnny Marks.

Vor dem letzten Programmpunkt, dem Lied „Silent Night“, von Band und Publikum instrumental und vokal dargeboten, verwies Roland Brückl noch auf die Spendenkasse zugunsten des Fördervereins der Bilharzschule und der Big Band Skyline.