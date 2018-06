Vortrag zeigt Bilder von Hawaii

In der Reihe Begegnungen und Gespräche im evangelischen Gemeindehaus in der Karlstraße wird am Donnerstag um 16 Uhr ein Vortrag über Hawaii angeboten.

Wer möchte nicht dem nasskalten schwäbischen Winter entfliehen, um Wärme, Strand und Palmen auf Hawaii zu genießen? Ausgangspunkt des Vortrags in Wort und Bild ist die politische Metropole Honolulu auf der Insel O’ahu mit dem weltberühmten Waikiki Strand. Danach geht es auf die bezaubernde Insel Maui mit ihren wundervollen Sandstränden und den wegen seiner faszinierenden Sonnenaufgänge bewunderten 3000 Meter hohen Haleakala-Vulkan. Glimmende Vulkanfelder und riesige erkaltete Lavamassen sind auf Big Island besonders beeindruckend. Das Land mit seiner einmaligen Entstehungsgeschichte und der sagenumwobenen Besiedlung sowie die Menschen in ihrer lockeren Lebensweise werden ebenso beschrieben wie die Naturwunder und sportliche Events. Hinweise und Tipps für eine abwechslungsreiche Auszeit in idyllischer Umgebung sind in dem Reisebericht eingeschlossen. Referenten sind Erika und Volker Langlotz. Es ist jeder Interessierte eingeladen.