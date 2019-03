Vortrag widmet sich Israel

Anlässlich der DAV-Vortragsreihe 2018/19 findet am Montag, 11. März, 20 Uhr, in der Alten Schule ein Lichtbild-Vortrag mit Mechthilde Schnitzer zum Thema „Israel – Wandern im Heiligen Land“ statt.

„Die Reise nach Jerusalem“ ist ja allen bekannt, aber dass Wandern durch Israel ein ebensolcher Genuss ist, gehört zu den Geheimtipps. Die Referentin Mechthilde Schnitzer erkundet das Heilige Land auf den Spuren Jesu vom unteren Galiläa bis zum See Genezareth. Durch das Kidrontal nach Jerusalem einziehen, zur Festung Massada hochsteigen oder im Toten Meer zu schwimmen, empfindet sie als tiefgreifende Erlebnisse.

Der Israel National Trail, der zu den weltweit schönsten Fernwanderwegen zählt, begleitet durch die Negev Wüste bis zum Roten Meer. Im Bild-Vortrag wird Israel als Land voller geologischer Besonderheiten, historischer Spuren ohnegleichen und der Mittelpunkt der drei monotheistischen Weltreligionen und Heimat unserer christlichen Religion beleuchtet.

Fernab von Politik und Problemen im Heiligen Land führt die Wanderung vom unteren Galiläa auf den Spuren von Jesus bis zum See Genezareth und dann nach Jerusalem. Es geht dann weiter in den Süden bis an das Rote Meer. Eine unendliche Fülle an Erlebnissen bieten sich den Besuchern mit fruchtbarem Land, Wüsten, Seen und Meer, Gebirge und Tiefen, geologischer Vielfalt, den Menschen und dann noch als Gipfel, die historischen und religiösen Schauplätze.