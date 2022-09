Vortrag über die Zukunft der Bibliotheken

Die Stadtbibliothek Sigmaringen veranstaltet am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft der öffentlichen Bibliotheken in der Aula der Alten Schule.

Professorin Cornelia Vonhof von der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart vermittelt in ihrem Vortrag, dass Bibliotheken nicht nur eine lange Tradition haben, sondern Institutionen der Zukunft sind. Sie skizziert, was eine moderne Bibliothek ausmacht und was sie als Dienstleisterin für die Stadtgesellschaft leisten kann. Wie muss eine Bibliothek als sozialer, öffentlicher Begegnungsraum ausgestaltet sein? Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sind dafür erforderlich? Der Eintritt ist kostenfrei.