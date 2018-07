Vorträge informierenLaufsportler

Eine Informationsveranstaltung mit den Themen „Herzfrequenz gesteuertes Training“ und „ Aspirin Cola & Co“ findet am Dienstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Haus am Riedbaum (Soldatenheim) in Sigmaringen statt. Die Veranstaltung der Brauerei Zoller-Hof ist für Lauffreunde mit Blick auf das 9. Sportwochenende am 1. Mai gedacht. Vom Ruhepuls bis zur maximale Herzfrequenz, wo liegt der ideale Trainingsbereich für Freizeitsportler? Die Herzfrequenz angepasst an das Leistungsvermögen garantiert den erfolgreichen Lauf ohne gesundheitliche Schäden, berichtet Michael Stahl. „Schmerzmittel, Aufputsch oder...! Was ist erlaubt und was ist Doping?“ Sehr viele Läufer, auch im Freizeitbereich, nehmen vor dem Wettkampf Aspirin, Ibuprofen oder Voltaren zur Schmerzunterdrückung und Leistungssteigerung ein. Über die gesundheitlichen und gesetzlichen Grenzen wird Sportmediziner Rüdiger Hennig informieren. Der Eintritt ist frei.