Vorlesewettbewerb: Joline Borstorff gewinnt den Kreisentscheid

Gewinnerin des Kreisentscheids Sigmaringen-Nord des Vorlesewettbewerbs ist Joline Borstorff von der Realschule der Laucherttalschule Gammertingen. Sie setzte sich gegen die anderen acht Schulsiegerinnen und Schulsieger im Kreisgebiet durch.

Der Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels wird jährlich durchgeführt und findet aufgrund der Corona-Pandemie genau wie im Vorjahr digital per Video-Einreichung statt. Die neun Schulsiegerinnen und Schulsieger des Kreises Sigmaringen-Nord konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Die Jury sichtete und bewertete alle eingereichten Video-Beiträge und achtete dabei auf Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl. In diesem Jahr hatten Martina Feldt (Stadtbücherei Pfullendorf), Susanne Fuchs (Bibliothek der Hochschule Albstadt-Sigmaringen) und Joachim Greisle mit Stefanie Kling-Greisle (Buchhandlung Rabe) die Qual der Wahl. Die Entscheidung war nicht einfach und es wurde viel diskutiert, weil alle Beiträge richtig gut waren, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Joline Borstorff konnte mit ihrer Vorleseleistung aus dem Buch „Wie man seine Eltern erzieht - Mein Katastrophentagebuch“ von Pete Johnson überzeugen und vertritt nun den Kreis Sigmaringen-Nord beim Bezirksentscheid in Tübingen.

Die zweiten Plätze gingen an: Sara Braun (Grafen-Von-Zimmern-Realschule Meßkirch), Mira Fehrenbacher (Hohenzollern-Gymnasium Sigmaringen), Anneli Fuchs (Gymnasium Gammertingen), Emma Lena Henne (Gymnasium der Liebfrauenschule Sigmaringen), Leonardo Reithinger (Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal), Pia Marie Riebl (Schulzentrum Stetten am kalten Markt), Tobias Scheuermann (Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen), Hannah Zwick (Martin-Heidegger-Gymnasium Meßkirch).

Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und einen Buchpreis sowie einige Süßigkeiten - aufgrund des digitalen Formats ausnahmsweise per Post und nicht wie sonst üblich persönlich durch Bibliotheksleiterin Christina Thormann überreicht. Die Siegerin Joline Borstorff darf beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten.

An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4300 Schulsiegerinnen und -sieger. Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.

Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das im Juni 2022 in Berlin stattfinden wird. Die rund 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.

Im Kreis Sigmaringen richtet seit über zehn Jahren die Stadtbibliothek Sigmaringen den Kreisentscheid für das nördliche Kreisgebiet, die Stadtbücherei Pfullendorf für das südliche Kreisgebiet aus. Somit schickt der Kreis aufgrund der zahlreichen teilnehmenden Schulen jedes Jahr gleich zwei Siegerinnen oder Sieger in die nächste Runde.