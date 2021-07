Vorerst bleibt das Rathaus samstags geschlossen

Momentan hat das Bürgerbüro des Rathauses am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag geschlossen. Das soll auf Dauer nicht so bleiben. „Ziel ist, nach der Corona-Pandemie die alten Öffnungszeiten wieder zu erreichen“, sagt die stellvertretende Stadtsprecherin Petra Kasper.

Die Stadtverwaltung Sigmaringen einschließlich Rathaus, Bürgerbüro und Tourist-Info sind seit dem 25. Mai wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Kernöffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Am Mittwochnachmittag haben die Einrichtungen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Bei Bedarf werden individuelle Termine auch außerhalb der Kernöffnungszeiten vereinbart“, sagt die Stadtsprecherin. So können Bürger, wenn sie möchten, das Rathaus am Freitagnachmittag aufsuchen, wenn sie einen Termin haben.

Vor Ausbruch der Pandemie hatte das Bürgerbüro sowohl am Freitagnachmittag als auch am Samstagvormittag geöffnet.