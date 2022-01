Von Schließung bedrohte Kliniken: Termine für Entscheidung stehen fest

Wie das Landratsamt Sigmaringen mitteilt, steht nun fest, wann über die Zukunft der von Schließung bedrohten Kliniken in Pfullendorf und Bad Saulgau entschieden wird. Demnach berät der Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags am 22. Februar öffentlich über das medizinische Konzept. In dieser Sitzung werden auch die Ergebnisse des Zweitgutachtens, welches der Kreistag zusammen mit dem Spitalfonds Pfullendorf bei der Firma WMC in Auftrag gegeben hatte, öffentlich vorgestellt.

Bereits am Tag darauf wird am 23. Februar in der Göge-Halle in Hohentengen – wie bereits im September - ein Bürgerdialog angeboten. Er wird auch wieder online als Stream zu sehen sein. In Abstimmung mit den Fraktionssprechern des Kreistags ist geplant, dass der Kreistag am 14. März als Gesellschafter über das medizinische Zukunftskonzept der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH entscheidet.