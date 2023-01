Von Römerstraßen und Albert Einstein in Hechingen

Zwei bisher unbekannte römische Straßen im Bereich des Kastells Mengen-Ennetach sind entdeckt. Diese stellt Stefan Wintermantel in dem jüngst erschienen Doppelband der Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte vor. Das teilt der Hohenzollerische Geschichtsverein mit.

Mit Hilfe neuer Forschungsmethoden gelingt es ihm, die verkehrsmäßige Erschließung in römischer Zeit neu zu erfassen und den Kenntnisstand über das damalige Straßennetz zu korrigieren und zu vertiefen. Die beiden neu entdeckten Römerstraßen führten vom Kastell Mengen-Ennetach nach Süden zum Bodensee und nach Westen in Richtung des römischen Gutshofs „Altstadt“ bei Meßkirch.

Nachdem Jürgen Scheff im vorangegangenen Doppelband den ersten Teil seiner Forschungen zu den Eginonen, Welfen und Zollern publiziert hat, stellt er im zweiten Teil Überlegungen zu verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Grafen von Urach, von Vaihingen und von Zollern im Hochmittelalter an. Indem er die vorliegenden Quellen neu auswertet und interpretiert, gelingt es dem Verfasser, genealogische Zusammenhänge zwischen den genannten Adelshäusern herzustellen.

Das Kloster Beuron vor dessen barocker Umgestaltung im Jahre 1694 ist Gegenstand einer Studie von Lothar Gonschor. Der Autor kann erhaltene Maßwerkteile der Vorgängerbauten aus spätgotischer Zeit in Details der Fensterdarstellungen im sogenannten „Gründungsbild“ des Klosters Beuron identifizieren und somit nachweisen, dass dieses Ölbild ein „authentisches Dokument des historischen Zustands“ der Klosteranlage vor der Umgestaltung ist.

Auch Zeitgeschichtliches ist Teil des Doppelbandes: Am Beispiel von Albert Einstein und seiner Hechinger Verwandtschaft stellt Christof Rieber in seinem Beitrag die Aufenthalte Einsteins und seiner zweiten Ehefrau Elsa in Hechingen vor. Rieber geht auf die vier Besuche Albert Einsteins bei seinem Freund Camillo Brandhuber in Benzingen ein, der dort katholischer Pfarrer war. Die beiden kannten sich aus Berlin, wo Brandhuber als Zentrumsabgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus für den Wahlkreis Sigmaringen saß. Neben persönlicher Sympathie verband beide, dass sie Gegner der Monarchie waren.

Michael Walther untersucht die innerörtlichen und innerparteilichen Machtkämpfe in den kleinen hohenzollerischen Gemeinden Thanheim und Steinhofen (Bisingen) bei Hechingen, die 1933 in der Frühphase des Nationalsozialismus stattfanden. Einige der Beteiligten wurden gar vorübergehend im KZ Heuberg bei Stetten am kalten Markt inhaftiert. Bei den Verhaftungen von sechs Männern aus Thanheim und Steinhofen am 12. September 1933 ging es nicht um die Ausschaltung von Regime-Gegnern, sondern um die Verfolgung persönlicher Interessen der beiden Lehrer Max Klaiber und Franz Xaver Wannenmacher sowie des SA-Sturmbannführers Vinzenz Stehle aus Bittelbronn. Noch im Oktober 1933 wurde beschlossen, die beiden Lehrer ihrer Ämter als NSDAP-Stützpunktleiter zu entheben, als Lehrer wurden sie strafversetzt. Obwohl das Landgericht Hechingen Stehle 1947 wegen des Übergriffs zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilte, wurde er 1952 zum Bürgermeister von Bittelbronn gewählt.

Mit Hilfe von archivalischen Quellen in französischen und deutschen Archiven sowie der Forschungsliteratur behandelt Benjamin Pfannes unter dem Titel „Paris an der Donau?“ die Übersiedlung der Vichy-Akteure nach Deutschland und analysiert die Ereignisse in den Rückzugsorten Sigmaringen und Mainau im Zeitraum von September 1944 bis April 1945.

Ein Aufsatz von Edwin Ernst Weber über die Militärstandorte zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart beschließt den Teil der Abhandlungen des aktuellen Bandes. Er begreift die „Entwicklung der Militärlandschaft mit ihren wachsenden und schrumpfenden Standorten“ als „Spiegel der deutschen Geschichte.“ Expansionsphasen gab es in wilhelminischer Zeit, im Nationalsozialismus und im Kalten Krieg. Da die Garnisonen Wirtschaftsfaktoren für die umliegenden Städte und Gemeinden waren, bedeuteten Truppenreduzierungen und Standortschließungen zunächst wirtschaftliche Einbußen, längerfristig gesehen bieten gewerbliche, infrastrukturelle, siedlungsmäßige oder kulturelle Weiterentwicklungen neue Chancen und Möglichkeiten.

Im zweiten Teil der Zeitschrift wird auf rund 60 Seiten neues Schrifttum mit Bezug zu Hohenzollern und zur Landesgeschichte vorgestellt.

Für Mitglieder des Hohenzollerischen Geschichtsvereins ist der Bezug der Zeitschrift im jährlichen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro enthalten. Der Doppelband kann außerdem für 39 Euro im Buchhandel erworben werden. Weitere Informationen zum Verein und dessen Veranstaltungen und Publikationen finden sich im Internet unter www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de.