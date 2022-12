Von diesen Menschen mussten wir uns dieses Jahr verabschieden

Der Lauf des Lebens hat es so gewollt, dass wir uns in diesem Jahr von geliebten Menschen verabschieden mussten. Über die meisten, die dieses Jahr gestorben sind, wurde kein Nachruf in der Zeitung veröffentlicht. Einige Menschen standen jedoch mehr als andere in der Öffentlichkeit, weil sie sich politisch engagiert haben, eine Wirtschaft oder ein Geschäft geführt haben oder ein hohes Amt bekleideten. Auch wenn nicht alle hier nochmal einen Platz finden, ist dieser Jahresrückblick trotzdem eine Möglichkeit, den Verstorbenen nochmals besonders zu gedenken.

Carl Herzog von Württemberg

Carl Herzog von Württemberg (Foto: Ingo Rack)

Der 85 Jahre alte Carl Herzog von Württemberg ist am 7. Juni in den frühen Morgenstunden verstorben. Er befand sich im Juni auf ärztlichen Rat in der Oberschwabenklinik. Bereits seit Jahren kämpfte Carl Herzog von Württemberg mit gesundheitlichen Problemen und gab zwei Jahre zuvor das Tagesgeschäft an seinen Sohn Michael ab. Er hinterließ seine Ehefrau Diane sowie fünf Kinder. Zur Trauerfeier in Altshausen kamen mehrere Hundert Menschen.

+++ Mehr zu Carl Herzog von Württemberg gibt es hier. +++

Franziskaner-Wirt Hans Dangel

Noch im Frühjahr freut sich Hans Dangel über die bevorstehende Wiedereröffnung des Franziskaner nach Corona. (Foto: Rudi Multer)

Anfang Januar kam die Nachricht: Das Gasthaus „Zum Franziskaner“ in der Lindenstraße in Bad Saulgau hat keinen Wirt mehr. Hans Dangel, mehr als vierzig Jahre lang der Chef und starb im Krankenhaus in Bad Saulgau. Im Alter von 71 Jahren erlag er einer Krebserkrankung. Im Jahr 1980 hatte Hans Dangel zusammen mit seinem Partner Josef Engenhart aus Herbertingen den Franziskaner in Bad Saulgau wiedereröffnet. Das „Franzis“, wie es inzwischen liebevoll genannt wird, war Saulgaus erste Jugendkneipe. Immer wieder brachte er Bands aus aller Welt nach Saulgau in seine Kneipe.

+++ Mehr zu Hans Dangel gibt es hier. +++

Backhaus-Seniorchef Volker Mahl

Volker Mahl (Foto: Susanne Grimm)

Der Senior-Chef des Backhaus-Imperiums Mahl, Volker Mahl, starb 30. Oktober im Alter von 81 Jahren. Über die Bäckerlehre im elterlichen Betrieb, eine Konditorlehre in Tübingen und die Bäckerfachschule in Stuttgart und weitere Stationen sammelte der Bäckermeister seine Erfahrungen. Heute führen seine Kinder in vierter Generation den 118 Jahre alten Familienbetrieb. Nebenher baute sich Volker Mahl gemeinsam mit den Schwiegereltern in Sigmaringen eine Bäckerei und Konditorei mit Café. Mittlerweile zählt das Unternehmen knapp 40 Filialen.

+++ Mehr zu Volker Mahl gibt es hier. +++

Pfarrer Kasimir Fatz

Kasimir Fatz (Foto: Sabine Rösch)

Von 2007 bis 2015 war er Pfarrer in Sigmaringendorf und Bingen, am 12. Oktober ist er im Alter von 66 Jahren gestorben: der Pfarrer Kasimir Fatz. Im November 2015 war Fatz in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul in einer Eucharistiefeier verabschiedet worden. Seit 2016 wirkte er in der deutschsprachigen Gemeinde in Jakarta in Indonesien. Seinem Wunsch entsprechend wurde er in Toraja auf der indonesischen Insel Sulawesi bestattet.

+++ Mehr zu Kasimir Fatz gibt es hier. +++

Ferfried Prinz von Hohenzollern

Ferfried Prinz von Hohenzollern (Foto: Fotoreport/dpa)

Ferfried Prinz von Hohenzollern, bekannt auch als Prinz „Foffi“, ist Ende September in München in einer Klinik an Herzversagen gestorben. Der Onkel des Sigmaringer Fürsten wurde 79 Jahre alt. Während die Familie sonst schwäbisch-zurückhaltend ist, suchte Prinz Foffi die mediale Öffentlichkeit. Höhepunkt war seine Beziehung mit Tatjana Gsell vor einigen Jahren. Prinz Ferfried war studierter Jurist und auch als Rennfahrer bekannt. 2004 gewann er ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Im Oktober wurde er in München beerdigt.

+++ Mehr zu Ferfried Prinz von Hohenzollern gibt es hier. +++

Manfred Müller, Kämpfer für Herbertingen

Manfred Müller (Foto: Barbara Baur)

Er war nicht nur Bürger von Herbertingen, er war auch ein Kämpfer für die Gemeinde. Im Alter von 79 Jahren ist er im Mai nach schwerer Krankheit an Lungenkrebs verstorben. Er gründete eine Bürgerinitiative „Pro Ortsumfahrung Herbertingen“, war im SV Herbertingen als Spieler und später Trainer aktiv und von 2000 bis 2004 der erste Vorsitzende des Vereins. Er war im Gemeinderat, arbeitete rund 30 Jahre für den Bauhof. Für ein paar Monate war er sogar der Bürgermeister der Gemeinde, als ehrenamtlicher Stellvertreter übergangsweise bis zum Amtsantritt von Magnus Hoppe.

+++ Mehr zu Manfred Müller gibt es hier. +++

Früherer Polizeipräsident Ekkehard Falk ist tot

Ekkehard Falk (Foto: Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration)

Im Alter von 63 Jahren ist der ehemalige Polizeipräsident und Leiter der Polizeidirektion in Sigmaringen am 17. November unerwartet gestorben. 2020 wurde Falk in den Ruhestand verabschiedet. Von 2000 bis 2005 war er bei der Polizeidirektion Ravensburg Leiter des Führungs- und Einsatzstabes und stellvertretender Leiter der Dienststelle. Anschließend wechselte er als Leiter der Polizeidirektion nach Sigmaringen, dann nach Konstanz. Er wurde erst im Oktober in den Vorstand des FV Ravensburg gewählt. Auch in der Kirche war er verwurzelt, seit 2010 als Mitglied im Rat des katholischen Dekanats Saulgau.

+++ Mehr zu Ekkehard Falk gibt es hier. +++

Drogistin Paula Munz

Paula Munz (Foto: Eugen Kienzler)

Nicht nur Zeitzeugin eines Jahrhunderts, sondern auch eine in Bad Saulgau bekannte Mitbürgerin war Paula Munz. 102 Jahre alt wurde sie. Im März ist sie in ihren eigenen vier Wänden gestorben. 1919 ist Paula Wenk in Steinbronnen geboren worden. Ihr Vater Wenk Hugo war Flaschner. Als junge Frau erlebte sie den zweiten Weltkrieg und die Zeit der Besatzung. Mit ihrem Mann, Otto Munz, den sie 1953 heiratete, betrieb sie 35 Jahre lang zuerst gemeinsam mit dem Schwiegervater August Munz die Drogerie in der Hauptstraße.

+++ Mehr zu Paula Munz gibt es hier. +++

Rebstock-Chef Otto-Karl Linder

Otto Karl Linder (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Otto-Karl Linder, der mit seiner Frau Margret fast 40 Jahre das Restaurant „Rebstock“ in der Mengener Hauptstraße führte und sich im Ruhestand vielfach ehrenamtlich engagierte, ist am 3. Februar gestorben. Otto-Karl Linder wurde 72 Jahre alt. Im Restaurant war er für die Küche verantwortlich, seine Frau für den Service. Sie machten aus der Wirtschaft mit gut bürgerlicher Küche ein Restaurant mit Wild und Meeresfrüchten auf der Karte, das sich in der Region einen guten Ruf erarbeitete und lange im Guide Michelin geführt wurde. 2013 verabschiedete sich das Ehepaar in den Ruhestand. Sie verkauften das Hotel samt Restaurant. Linder fand eine neue Berufung im Verein für Heimatgeschichte und Museen, dessen Vorsitzender er wurde.

+++ Mehr zu Otto-Karl Linder gibt es hier. +++

Zoller-Hof-Wirt Franz Kernler

Franz Kernler (Foto: chw)

Im Alter von 70 Jahren ist der ehemalige Zollernhof-Wirt Franz Kernler im November gestorben. Kernler hatte die Küche der Sigmaringer Gaststätte bis Ende 2018 zusammen mit seiner Frau Anne-Marie geleitet. Danach ging er in den Ruhestand – und auch die Gaststätte schloss ihre Türen. Franz Kernler wurde 1952 in Hausen am Andelsbach geboren und von 1966 bis 1969 im Sigmaringer „Bären“ zum Koch ausgebildet. Nach diversen Stationen quer durch Deutschland kam er zurück nach Sigmaringen und bewirtete im Zoller-Hof 19 Jahre lang. Kernler sang in seiner Freizeit im Brunnenbergchor und wirkte auch bei der Brunnenbergfasnet mit.

+++ Mehr zu Franz Kernler gibt es hier. +++

Pfarrer Franz Gluitz: Das Gesicht der Kirche

Pfarrer Franz Gluitz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. (Foto: Archiv: Peggy Meyer)

Zwischen 1972 und 1989 war er Regionaldekan von „Hohenzollern“. Der aus Kettenacker bei Gammertingen stammende Geistliche wirkte jahrzehntelang als Seelsorger in seiner Heimat. Am 21. Dezember ist Franz Gluitz im Alter von 91 Jahren im Gammertingen gestorben. Das größte Verdienst des katholischen Theologen: Franz Gluitz war bei den Menschen. Als er den Bedarf erkannte, gründete er in Veringen die erste Sozialstation in einer ländlichen Gegend Baden-Württembergs. Im zweiten Abschnitt seiner Laufbahn als Priester wirkte er als Seelsorger im Glottertal, wo er beigesetzt wird.

+++ Mehr zu Franz Gluitz gibt es hier. +++