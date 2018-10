Im Refektorium des Bildungszentrums Gorheim findet zur Zeit eine Vortragsreihe an vier Abenden mit Professor Dr. Dr. Bernhard Uhde, dem Islambeauftragten der Erzdiözese, statt. Der „Grundkurs Islam“, der sich mit dem Selbstverständnis dieser Weltreligion, mit Vorurteilen und Klischees auseinandersetzt und bereits an zwei Abenden vor einem großen Publikum stattfand, stellt für Hermann Brodmann, dem Leiter des Bildungsbereiches der Seelsorgeeinheit Sigmaringen, ein Leuchtturmprojekt dar. Seit November 2017 kooperieren das Bildungswerk der Seelsorgeeinheit und das Bildungszentrum Gorheim miteinander, was sich in einem ersten gemeinsamen Programm, dem Kursprogramm September 2018 bis Juni 2019, manifestiert hat.

Es war Pfarrer Ekkehard Baumgartner, dessen Vorschlag, Kräfte, Personen und Räumlichkeiten innerhalb der Bildungsbereiche Theologie, Glaube und Spiritualität zu bündeln, offene Ohren bei allen Angesprochenen fand. „Wir haben allgemeinbildende Themen und können von der Kompetenz der anderen lernen“, meinte Lars Kaminski, der Leiter des Bildungszentrums Gorheim. Mittlerweile gehören dem „munteren Arbeitskreis“, so Kaminski, neben den beiden bereits erwähnten Einrichtungen die evangelische Erwachsenenbildung, das Dekanat Sigmaringen und der Seniorenring der Stadt an. Auch die Bildungswerke von Bingen und Sigmaringendorf, ehrenamtlich und über Jahre hinweg geleitet von Tilo Brükner und Hans Steurer, sind in diesem Arbeitskreis miteingebunden. Zudem kristallisiert sich aus dieser Zusammenarbeit für Brodmann eine sinnvolle und effektive Vernetzung von Institutionen und Ehrenamt. Mit einer Aufsplittung der verwaltungstechnischen Abläufe und der Bereitstellung von Räumlichkeiten nach Gorheim und der theologisch spirituellen Bereiche auf die Seite der katholischen und evangelischen Kirche ist eine Win-Win-Situation entstanden, die von allen Beteiligten als entlastend und anregend zugleich empfunden werde.

Gesellschaftliche Themenim Fokus

Aktuelle gesellschaftliche Themen, zu denen neben Wissenschaftlern die Kirche ihre Position darlegen möchte, werden im Kursprogramm unter Punkt fünf aufgelistet. Er beinhaltet mit Vorträgen unter anderem über Demenz, dem Phänomen der späten Scheidung, über Flucht und Vertreibung der letzten Christen aus dem Nahen Osten, ein breites Spektrum für Interessierte unterschiedlichster Thematiken. Eine Vernetzung innerhalb der Institutionen fand ebenso mit der Beteiligung an der Interkulturellen Woche im September sowie bei zwei Veranstaltungen der Reihe „Sigmaringen liest“ statt. Mit dem Hinweis auf zwei weitere Vortragsabende des Grundkurses Islam beendeten Brodmann und Kaminski die Gesprächsrunde. Am Mittwoch widmet sich Professor Uhde dem Thema „Friedenspotenzial oder Gewaltbereitschaft?“ und am 14. November „Christentum und Islam – eine schwierige Beziehung?“, wozu die beiden Vertreter des Arbeitskreises einladen. Die kostenfreien Vorträge beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Gorheim.