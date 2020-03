Von der Angestellten zur Chefin: Graziella Ensabella übernimmt zum 16. März die Modeboutique Eghò Donna in der Fürst-Wilhelm-Straße. Ihre Noch-Chefin Angela Palermo hatte das Geschäft mit italienischer Mode im November 2017 eröffnet. Palermo hat sich beruflich umorientiert und zieht sich daher aus der Geschäftswelt in Sigmaringen zurück. Ihre Noch-Angestellte Graziella Ensabella wird die Boutique nun weiterführen. „Ich arbeite hier seit mehr als zwei Jahren und kenne unsere Kunden. Ich hoffe sehr, dass sie mir weiterhin die Treue halten und auch neue Kundinnen vorbeischauen“, sagt Ensabella. Aufgewachsen in Sigmaringendorf, wo ihre Eltern noch heute leben, absolvierte sie ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im ehemaligen Sportgeschäft in der Antonstraße. Danach zog es die gebürtige Italienerin in die alte Heimat Kalabrien. „Es ist dort wunderschön, wir haben das Meer direkt vor der Haustür, aber wirtschaftlich geht es dem Land nicht gut.“ Und so kam Ensabella 2009 mit ihrer Familie wieder nach Sigmaringen zurück.

Auf die Aufgabe als künftige Geschäftsführerin im Eghó Donna freut sich die junge Frau sehr, auch wenn sie ein klein wenig Sorge hat, ob der Laden auch weiterhin gut angenommen wird. Am Sortiment mit italienischer Mode, die sie direkt aus Rom bezieht, möchte sie festhalten. „Wir haben viele besondere Einzelstücke, keine Massenware“, betont Ensabella, „und wir führen auch Übergrößen.“ Auf die neue Frühjahrskollektion können sich die Kundinnen im April freuen, bis dahin bietet die sympathische Geschäftsfrau auf ihr bestehendes Sortiment 50 Prozent Preisnachlass.