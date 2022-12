Von Bäumen und Plätzchen – Round Table beendet das Jahr 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum zweiten Mal hatten die Mitglieder der Round Table Familie Sigmaringen viel Spaß beim „Plätzchen backen für den Josefinenstift“. Die Aktion fand in Kooperation mit der Bäckerei Sauter aus Harthausen/Scheer statt. Die Weihnachtsbäckerei, bestehend aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen Bäckern, produzierte beliebte Plätzchen wie Spitzbuben, Nugattaler, Kokosmakronen und Co. Insgesamt konnten 162 liebevoll verpackte Tüten voller Leckereien rechtzeitig zur Adventszeit an den Josefinenstift in Sigmaringen übergeben werden. Ursprünglich als Ersatzaktion für den „Tag des Dienens“ gedacht, der während der Hochphase der Pandemie leider entfallen musste, hat sich die Aktion nun als feste Größe etabliert.

Die letzte Aktion des Jahres fand am 10. Dezember auf dem Karlsplatz statt. Dort konnten grüne Nordmänner für den guten Zweck erworben werden. Besonders gut angenommen wurde auch der Lieferservice in das Sigmaringer Umland, welcher es ermöglichte, einen Baum – ohne Aufwand und lästige Tannennadeln im Auto – direkt vor die Haustür geliefert zu bekommen. Neben Punsch, Glühwein und Waffeln haben die ehrenamtlichen Helfer insgesamt 103 Tannen verkaufen können. Selbst unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann ließ es sich nicht nehmen, seinen persönlichen Baum für das häusliche Wohnzimmer zu erwerben. 2162 Euro lautet die dadurch generierte Spendensumme, die wie im letzten Jahr den Oberschwäbischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung (OWB) in Sigmaringen zugute kommt. Konkret werden die Spendengelder für das Freizeitprogramm „MIKADO“ der OWB verwendet, welches von Reisen über Kurse bis hin zu sportlichen Aktivitäten eine Vielzahl von Angeboten für Menschen mit Behinderung über das Jahr hinweg plant und durchführt.

„Zum Jahresende möchten wir uns bei allen Helfern, Unterstützern und natürlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die uns bei unseren Aktionen immer tatkräftig unterstützen“, so Präsident Fabian Lohner beim letzten Tischabend des Jahres. 162 Tüten Plätzchen, 1309 Weihnachtspäckchen, 103 Bäume und insgesamt 13.324 Euro für den guten Zweck lautet die Bilanz des Jahres 2022.