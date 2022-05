Vom Trio der Märsche hin zum Klang der Stille

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 15. Mai eröffnete die Stadtkapelle Sigmaringen bei strahlendem Hohenzollernwetter die Rathausplatzkonzertreihe der Stadt Sigmaringen.

Das Programm bot eine Mischung aus allem, was die Blasmusik zu bieten hat. Vom amerikanischen, deutschen und konzertanten Marsch über rockige Saxophonklänge bis hin zu gefühlvollen Stücken wie „Sound of Silence“ war für jeden Zuhörer etwas dabei. Die Anmoderation der Stücke übernahm Dirigentin Susanne Seßler und erklärte den Zuhörern bildlich, wie sie aus einer vorgefilterten Datenbank mit etwa 5000 Suchergebnissen ihre Stückauswahl getroffen hat.

Aus aktuellem Anlass endete das Konzert mit einem gemeinsamen Gebet und „Dona Nobis Pacem“ für den Frieden in der Ukraine. Ein besinnlicher Abschluss für die Musiker sowie Zuhörer und in einer so noch nie dagewesenen Atmosphäre nach einem gelungenen Auftritt.