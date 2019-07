Vom Schandfleck zum Museum: „Das Wunder von Laiz“

Zur Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens des „Kunstmuseums Henselmann, im ehemaligen Siechenhaus Laiz, 1999 - 2019“ sind zahlreiche Gäste der Einladung gefolgt. Am Samstagabend kamen Freunde, Familie, Nachbarn und Förderer, tagsüber führte Museumsleiterin Mechthilde Schnitzer viele Besucher durch das private Museum, das dem aus Laiz stammenden und weit darüber hinaus bekannten Bildhauer Josef Henselmann (1898 - 1987) und seiner Frau und Malerin Marianne Henselmann (1903 - 2002) seit 1999 gewidmet ist.

Kunstprofessor Josef Alexander Henselmann begrüßte die Gäste und dankte seinen anwesenden Eltern, die das Gebäude „in einem mehr als desolaten Zustand“ erworben und es vor dem Verfall gerettet haben. Damals wurde es der „Schandfleck von Laiz“ genannt, so Henselmann. Seit 20 Jahren ist es jedoch ein Schmuckstück, in dem Kunstwerke von Josef und Marianne Henselmann aufbewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Erworben wurde es von Josef Alexanders Eltern, dem Medizinprofessor und „Cousin um mehrere Ecken“ Lothar Henselmann und seiner Frau Margret Henselmann, die ebenfalls Medizinerin und die Tochter des Künstlerpaars ist.

Familie packt persönlich an

Gleich am nächsten Tag, so der Sohn, sei der Vater, frisch im Ruhestand, nicht in ein Loch, sondern auf die Baustelle gefallen. Zusammen mit einem bekannten Maurermeister und einem Zimmermann aus der Verwandtschaft machte er sich ans Werk. Auch die Mutter habe sich im Hintergrund immer um alles gesorgt und alles mitgetragen.

Edwin Ernst Weber, Kultur- und Archivamtsleiter des Landratsamtes Sigmaringen, hob die Bedeutung des denkmalgeschützten Gebäudes hervor: „Nicht nur für Laiz und den Landkreis wäre es schade gewesen, wenn das sozialgeschichtlich wichtige Haus nicht gerettet worden wäre“, betonte er. Und er fügte hinzu: „Sie haben das Wunder von Laiz möglich gemacht.“ Gebaut wurde das Siechenhaus vom Haus Hohenzollern-Sigmaringen für Leprakranke. Die Krankheit war so ansteckend, dass sich diese Kranken aus der Gemeinschaft zurückziehen mussten.

„Für sie wurden mit dem Einzug die Totenglocken geläutet“, so Weber. Im Jahr 1814 hat die Gemeinde Laiz das Gebäude erworben und als „Armenhaus“ weitergeführt. Weber bedankte sich, dass die Familie Henselmann, deren Wohn- und Wirkungsort München ist, die Werke im Geburtsort Josef Henselmanns zeigt, und öffentlich zugänglich macht.

Die Familie freut sich auch, so Josef Alexander Henselmann, dass sie mit Mechthilde Schnitzer seit vergangenem Herbst „so eine engagierte und fachkundige Generaldirektorin“ gefunden habe.

Dass seine vier Kinder hinter dem Familienerbe stünden und am heutigen Tag mithelfen würden, sei eine weitere große Hilfe. Der Jüngste, Alexander Henselmann, umrahmte die Ansprachen mit drei weiteren Studenten der Musikhochschule mit seinem „zum Anlass gegründeten Franzosen-Trompeten-Quartett“. Die jungen Musiker erfreuten mit Stücken aus der Renaissance und aus dem Barock und trugen mit dem Triumphmarsch aus „Aida“ zum geselligen Teil des Abends bei.