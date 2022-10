Vom Militär zur Kirche: Posaunenchor feiert 50. Geburtstag

Das Konzert des Landesjugendposaunenchors findet am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr in der Kreuzkirche in Sigmaringen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Im Anschluss sind die Besucher zur Begegnung ins Untergeschoss eingeladen. Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag, 23. Oktober, um 10 Uhr in der Kreuzkirche. Danach gibt es ein gemeinsames Mittagessen.