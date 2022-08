Vom Basteln mit Heu bis zum Waldbaden

Das Naturschutzzentrum Obere Donau bietet in den ersten September-Wochen mehrere Veranstaltungen in der Region an. Basteln steht ebenso auf dem Programm wie Exkursionen und Wanderungen sowie ein Workshop zum Abschalten.

Beim Workshop „Kreativ mit Heu – Heubären basteln“ am Freitag, 2. September, 16 Uhr, in Beuron werden aus Heu und Draht Heubären. Treffpunkt ist im Haus der Natur, Seminargebäude. Die Leitung hat Marita Bente, die Teilnahme kostet 15 Euro inklusive Material. Anmeldung bis 29. August.

Den Film „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ gibt es am Freitag, 2. September, 19 Uhr, in Beuron zu sehen. Der Dokumentarfilm zeigt die Schönheit und Vielfalt artenreicher Wiesen und ihrer Bewohner. Treffpunkt ist im Haus der Natur, Seminargebäude. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bis 1. September.

Am Samstag, 3. September, 14.30 bis 17 Uhr, gibt es in Neuhausen ob Eck einen Spaziergang zum Thema „Frauenkräuter der Volksheilkunde“. Vorgestellt werden Heilpflanzen, die einst bei Frauenbeschwerden eingesetzt oder in der Wildkräuterküche verwendet wurden. Treffpunkt ist der Parkplatz Ski- und Wanderhütte des Albvereins Neuhausen ob Eck, die Leitung hat Michaela Hagen. Die Gebühr beträgt 12 Euro, Anmeldung bis 31. August.

„Holzklangspiel – Ein Nachmittag für Eltern(teil) und Kind“ heißt ein Angebot am Dienstag, 6. September, 14 Uhr in Beuron. Verschiedene Hölzer gesägt, gehobelt, geschliffen und geschnitzt ergeben einzelne Klangstäbe, die sich zu einem Holzklangspiel zusammenfügen. Die Leitung hat Edeltraud Snackers, Treffpunkt ist im Haus der Natur, Seminargebäude. Die Gebühr pro Paar beträgt 30 Euro inklusive Material. Anmeldung bis 1. September.

Der Workshop „Abschalten und Wohlfühlen in kleinen Schritten“ findet am Freitag, 9. September, 15 Uhr in Beuron statt. Treffpunkt ist im Haus der Natur, Seminargebäude, die Leitung habend die Aromapraktikerinnen Astrid Lübs und Sandra Palm. Die Teilnahme kostet 20 Euro, Anmeldung bis 7. September.

Eine „Wildromantische Felsenwanderung durch den Inzigkofer Park“ gibt es am Freitag, 9. September, 16 bis etwa 18.30 Uhr. Die Teilnehmenden erfahren viel über Flora und Fauna, über Bauwerke, Landschaftsgärten und die Lebensgeschichte der Parkgründerin und Hohenzollern-Fürstin Amalie Zephyrine. Treffpunkt ist vor der Klosterkirche Inzigkofen, die Leitung hat Heike Rieger. Die Teilnahme kostet 6 Euro, Anmeldung bis 2. September.

„Waldbaden – für ein paar Stunden die Ruhe, Gelassenheit und Kraft des Waldes in sich aufnehmen“ ist möglich am Samstag, 10. September, 14 bis etwa 18 Uhr, in Inzigkofen. Die Leitung hat Heike Rieger, Treffpunkt ist am Parkplatz Festplatz Inzigkofen, Bahnhofstraße. Die Gebühr beträt 20 Euro, Anmeldung bis 2. September.

Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist möglich beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, E-Mail info@nazoberedonau.de.