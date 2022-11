Volles Haus trotz schwieriger äußerer Umstände

„Wenn wir öffnen, ist ständig etwas los“, sagt eine der knapp 20 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die für die Annahme und Sortierung der Kleidung und den Verkauf im KleiderReich zuständig sind und die Arbeit vor Ort stemmen. Trotz Lockdown und Pandemie hat sich das ökumenische KleiderReich nach zweieinhalb Jahren der Öffnung sehr gut etabliert und in die Sigmaringer Stadtgesellschaft integriert.

Wie erfüllend die Arbeit im KleiderReich ist, wird bei der Beratung der Kundinnen und Kunden sichtbar: „Es macht Freude zu sehen, wenn eine Kundin für wenig Geld ein Kleid gefunden hat, das so gut passt, als ob es für sie gemacht worden sei“. Dass das KleiderReich so gut angenommen wird, ist neben den Ehrenamtlichen auch den vier Kooperationspartnern zu verdanken, der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, dem Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und der Diakonischen Bezirksstelle Balingen als bisheriger Trägerin, die mit ihrer großen Erfahrung in den vergangenen drei Jahren das Projekt aufgebaut hat. Alle vier haben das Projekt zusammen sowohl finanziell als auch personell unterstützt, heißt es in einer Mitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde.

Nachdem nun der Aufbau geschafft ist und das Konzept des Second-Hand-Ladens steht, ist geplant, die Trägerschaft organisatorisch näher an die beiden Kirchengemeinden heranzuholen. Nach Ablauf der ersten Laufzeit des Kooperationsvertrags soll die Evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen neue Trägerin werden. Dadurch versprechen sich die Kooperationspartner, dass das KleiderReich noch besser in das Leben vor Ort integriert werden kann. Trotz des Wechsels der formalen Trägerschaft ist das KleiderReich aber weiterhin hauptsächlich ein Kooperationsprojekt, in dem vier Partner gemeinsam Verantwortung für das Gelingen übernehmen. „Das KleiderReich ist ein Leuchtturm unserer caritativ-diakonischen Arbeit“, so einer der Kooperationspartner, „aufgrund der aktuell für viele Menschen äußerst schwierigen wirtschaftlichen Situation werden solche Projekte wichtiger denn je“. Der sozialdiakonische Aspekt ist jedoch nur einer der Schwerpunkte. Auch der nachhaltige Umgang mit den begrenzten Ressourcen der Erde ist ein zentraler Gedanke der Konzeption. Daher ist das KleiderReich ein Ort, an dem alle Menschen einkaufen können. Die Stabübergabe der Trägerschaft ist zum 1. Januar 2023 geplant.