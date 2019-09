Volksbank öffnet mit neuem Konzept

Nach knapp sechsmonatiger Umbauzeit hat das Beratungszentrums Sigmaringen der Volksbank Bad Saulgau neueröffnet. Die Wiedereröffnung fand am Mittwoch im Rahmen einer Einweihungsveranstaltung mit anschließender Führung durch die neuen Räume statt.

Vorsitzender Klaus Thaler gab den Anwesenden einen Überblick über das Beratungszentrum Sigmaringen: „Wir wollten neue Wege gehen, was das Konzept angeht.“ Was ist das Besondere an diesem neuen Filialkonzept? Sigmar Rauser, Filialeiter des neuen Beratungszentrums, sagt: „An erster Stelle steht für uns die Beziehung der Kunden zu den Beratern. Daher haben wir die Arbeitsplätze unser Mitarbeiter zu den Beratungsplätzen separiert.“ Kunde und Berater sollten sich auf die Beratung konzentrieren können, führt er aus.

Auch der Servicebereich hat sich verändert. Auf Wunsch sind in diesem Bereich auch Gespräche in diskrete Atmosphäre möglich. Für die Kunden wurde ebenfalls ein großzügiger Loungebereich mit Cafeteria eingerichtet.

Auch der Beistand der Kirche durfte an diesem Abend nicht fehlen. Sogar Weihwasser hatte der Geistliche dabei. Bevor Pfarrer Liviu Jitianu von der Seelsorgeeinheit Sigmaringen dem Beratungszentrum seinen Segen gab, lobte er die Zielstrebigkeit, mit der das Projekt vorangetrieben wurde. „Hier kann die Kirche sicherlich noch Einiges lernen“, so der Pfarrer mit einem verschmitzten Lächeln. Nach der abschließenden symbolischen Schlüsselübergabe durften sich die geladenen Gäste noch in den neuen Räumlichkeiten umschauen, um sich selbst ein Bild von dem Projekt zu machen.