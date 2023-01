Am 6. Januar um 15 Uhr gastiert unter der Leitung von KMD Achim Plagge das semiprofessionelle Vokalensemble "voix unie" in St. Johann Sigmaringen. Unter dem Motto „Licht, das in die Welt gekommen“ erklingt a-cappella-Chormusik verschiedener Epochen. Das junge Ensemble, das sich vorwiegend aus Mitgliedern der Landesjugendkantorei Baden zusammensetzt, gründete sich im Jahr 2022 und konnte sich unter anderem in der SWR-Chornacht in Karlsruhe eines großen Erfolges erfreuen. Für Oktober 2023 sind weitere Produktionen mit dem SWR geplant. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.